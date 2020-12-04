"Эта песня о нем". Огневич презентовала клип, в котором показала символ зарождения новой жизни. Видео
Украинская певица Злата Огневич 4 декабря на своем YouTube-канале опубликовала видео на композицию "Океан". "Это очень особенная авторская песня, я написала ее для своего нового альбома "Богиня". Меня вдохновил парень, который когда-то очень мне нравился. Он знает, что эта песня написана о нем. Я уверена, многие девушки узнают в ней себя", – презентовала видеоработу певица. Она отметила, что образ океана в клипе символизирует зарождение новой жизни. Режиссером видео является Валерий Погонский, с которым певица уже сотрудничала ранее.
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