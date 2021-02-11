Бульвар Шоубиз
 
11 февраля, 2021
 
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"Найду эту сволочь и заставлю отвечать". Неизвестные от имени Огневич взяли деньги за рекламу украинского бренда

Украинская певица Злата Огневич заявила, что найдет человека, который нанес удар по ее репутации и репутации членов ее команды. По словам певицы, о случившемся она узнала только год спустя.

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Огневич: Как можно такие огромные деньги давать непонятно кому, непонятно за что?
Огневич: Как можно такие огромные деньги давать непонятно кому, непонятно за что?
Фото: zlata.ognevich / Instagram

Неизвестные воспользовались именем украинской певицы Златы Огневич, взяв от украинского бренда предоплату в размере $5 тыс. (порядка 139 тыс. грн) за ее рекламные услуги. Об этом артистка сообщила 10 февраля в Instagram, опубликовав видеообращение.

Она подчеркнула, что узнала о случившемся спустя год.

"Сегодня узнала, что за моей спиной какой-то человек от имени моей команды взял у известного украинского бренда предоплату в огромном размере – $5 тыс. На эту огромную сумму я должна была оказать рекламные услуги украинскому бренду. Это просто колоссальный удар по моей репутации и репутации моей команды. Я обещаю, что найду эту сволочь и заставлю отвечать за то, что год назад мое имя было смешано с грязью", – заявила она.

По словам артистки, ее ситуация может послужить уроком рекламодателям, которые должны напрямую связываться с артистом или его менеджментом. 

"Как можно такие огромные деньги давать непонятно кому, непонятно за что? Честно говоря, на месте этого бренда я бы просто уволила человека, который допустил такое. Я в полнейшем бешенстве", – подчеркнула артистка.

Огневич сообщила, что пока не станет называть этот бренд, но подчеркнула, что является его клиенткой.

Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Крым. Певица представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место, набрав 214 баллов.

Теги: реклама, скандал, бренд, Злата Огневич, певица
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