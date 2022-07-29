"Вы выбираете человека и сами даете ему в руки автомат". Все общество РФ виновно в агрессии против Украины – Зеленский

Зеленский отметил, что мировое сообщество, вводя санкции против РФ за агрессию против Украины, был "слабым и очень дипломатичным".

"Потому что мир в своих принципах всегда делил руководство государства Россия и общество. И мир всегда говорил, что нужно показывать какой-то выход для российского общества, говорил, что "мы не можем наложить санкции на всех, потому что большинство людей не виновны в том, что происходит, и в том, что решило российское руководство", – относительно оккупации, начиная с Крыма до полномасштабного вторжения", – объяснил президент.

Позже ситуация изменилась, сказал Зеленский.

"Мир понял: нет, так нельзя, люди, общество РФ – виновны в том, что молчат. Там не все молчат, есть какие-то голоса, но они единичные, к сожалению. Но виноваты все. Если вы даете возможность кого-то убивать, вы являетесь не просто свидетелями, вы являетесь участниками. И поэтому должны делать все, чтобы ваше руководство, те, кого каждые четыре или пять лет выбираете... Так что это вы виноваты. Вы их выбираете. А значит, вы выбираете человека и сами даете ему автомат в руки", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)