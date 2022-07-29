ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вы выбираете человека и сами даете ему в руки автомат". Все общество РФ виновно в агрессии против Украины – Зеленский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский россиянам: Если вы даете возможность кого-то убивать, вы являетесь не просто свидетелями, вы являетесь участниками
Зеленский – россиянам: Если вы даете возможность кого-то убивать, вы являетесь не просто свидетелями, вы являетесь участниками
Фото: president.gov.ua

Ответственность за войну, которую Россия развязала против Украины, лежит на всем российском обществе. Такое мнение в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану высказал президент Украины Владимир Зеленский. Полную видеоверсию разговора Морган 28 июля опубликовал в YouTube.

Зеленский отметил, что мировое сообщество, вводя санкции против РФ за агрессию против Украины, был "слабым и очень дипломатичным".

"Потому что мир в своих принципах всегда делил руководство государства Россия и общество. И мир всегда говорил, что нужно показывать какой-то выход для российского общества, говорил, что "мы не можем наложить санкции на всех, потому что большинство людей не виновны в том, что происходит, и в том, что решило российское руководство", – относительно оккупации, начиная с Крыма до полномасштабного вторжения", – объяснил президент.

Позже ситуация изменилась, сказал Зеленский. 

"Мир понял: нет, так нельзя, люди, общество РФ – виновны в том, что молчат. Там не все молчат, есть какие-то голоса, но они единичные, к сожалению. Но виноваты все. Если вы даете возможность кого-то убивать, вы являетесь не просто свидетелями, вы являетесь участниками. И поэтому должны делать все, чтобы ваше руководство, те, кого каждые четыре или пять лет выбираете... Так что это вы виноваты. Вы их выбираете. А значит, вы выбираете человека и сами даете ему автомат в руки", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Утром 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, санкции, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мое счастливое место". Берри сделала селфи в купальнике на фоне заката
"Мое счастливое место". Берри сделала селфи в купальнике на фоне заката
"Ей сложнее всего найти свое место". Анатолий Анатолич показал свою среднюю дочь
"Ей сложнее всего найти свое место". Анатолий Анатолич показал свою среднюю дочь
Кунаки показала редкое фото с трехлетней дочерью от Касселя
Кунаки показала редкое фото с трехлетней дочерью от Касселя
28-летний внук Ротару выложил в сеть фото, сделанные во время прогулки по Парижу. Ранее он был задержан при попытке покинуть Украину на лодке
28-летний внук Ротару выложил в сеть фото, сделанные во время прогулки по Парижу. Ранее он был задержан при попытке покинуть Украину на лодке
  На фронте погиб украинский поэт и волонтер Глеб Бабич
  На фронте погиб украинский поэт и волонтер Глеб Бабич
Каменских на селфи из Тель-Авива показала своих два самых любимых цвета
Каменских на селфи из Тель-Авива показала своих два самых любимых цвета
Владимир Кличко назвал главное правило стойкости
Владимир Кличко назвал главное правило стойкости
"Сижу как хочу". Украинские знаменитости запустили флешмоб в поддержку Зеленской после публикации обложки Vogue с ее изображением
"Сижу как хочу". Украинские знаменитости запустили флешмоб в поддержку Зеленской после публикации обложки Vogue с ее изображением
"Это письмо с предчувствием: мы скоро снова будем вместе, я это чувствую". Ребрик опубликовала письмо, адресованное Крыму
"Это письмо с предчувствием: мы скоро снова будем вместе, я это чувствую". Ребрик опубликовала письмо, адресованное Крыму
"Хотелось войти с ней в кадр, но она не хочет". Wellboy рассказал о реакции Тины Кароль на то, что он прекратил работу с Бардашем
"Хотелось войти с ней в кадр, но она не хочет". Wellboy рассказал о реакции Тины Кароль на то, что он прекратил работу с Бардашем
Сестра Софии Ротару Аурика Ротару рассказала, в какой стране сейчас находится и как помогает Украине
Сестра Софии Ротару Аурика Ротару рассказала, в какой стране сейчас находится и как помогает Украине
"Позитив, которого так не хватает". Tarabarova спела свой хит "Світло в тобі" вместе с полуторагодовалой дочерью. Видео
"Позитив, которого так не хватает". Tarabarova спела свой хит "Світло в тобі" вместе с полуторагодовалой дочерью. Видео
"Рвань", "Уделала". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик спародировала блогера, сексуально поедающего на камеру морепродукты
"Рвань", "Уделала". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик спародировала блогера, сексуально поедающего на камеру морепродукты
Киевлянка вышла на Крещатик с плакатом "Посигналь, если Путин – х...йло". Известный ведущий отреагировал. Видео
Киевлянка вышла на Крещатик с плакатом "Посигналь, если Путин – х...йло". Известный ведущий отреагировал. Видео
Дорофеева в гардеробной снялась в одной футболке. Видео
Дорофеева в гардеробной снялась в одной футболке. Видео
"Его не берут никакие пули врага". Каменских назвала главное оружие Украины
"Его не берут никакие пули врага". Каменских назвала главное оружие Украины
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Смешно и страшно", "Алкольвица". Гордон показал, как выглядит "русская красавица" (268576)
2
"Исключительный дурак". Невзоров заявил о наличии у Киркорова, который выступил перед оккупантами в аннексированном Крыму, пустот в черепе (134494)
3
Киевлянка вышла на Крещатик с плакатом "Посигналь, если Путин – х...йло". Известный ведущий отреагировал. Видео (113794)
4
"Я влюблена в этих животных". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала снимки, сделанные ее супругом (113769)
5
"Какой ужас", "Куры в курятнике лучше живут". Гордон показал жизнь в российской деревне (78745)
6
Сестра Софии Ротару Аурика Ротару рассказала, в какой стране сейчас находится и как помогает Украине (48116)
7
"Сижу как хочу". Украинские знаменитости запустили флешмоб в поддержку Зеленской после публикации обложки Vogue с ее изображением (41558)
8
"Солнечная красавица". 53-летняя Энистон выложила в сеть пляжное фото (37876)
 
 
 
 