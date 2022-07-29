"Вы выбираете человека и сами даете ему в руки автомат". Все общество РФ виновно в агрессии против Украины – Зеленский

Зеленский отметил, что мировое сообщество, вводя санкции против РФ за агрессию против Украины, был "слабым и очень дипломатичным".
"Потому что мир в своих принципах всегда делил руководство государства Россия и общество. И мир всегда говорил, что нужно показывать какой-то выход для российского общества, говорил, что "мы не можем наложить санкции на всех, потому что большинство людей не виновны в том, что происходит, и в том, что решило российское руководство", – относительно оккупации, начиная с Крыма до полномасштабного вторжения", – объяснил президент.
Позже ситуация изменилась, сказал Зеленский.
"Мир понял: нет, так нельзя, люди, общество РФ – виновны в том, что молчат. Там не все молчат, есть какие-то голоса, но они единичные, к сожалению. Но виноваты все. Если вы даете возможность кого-то убивать, вы являетесь не просто свидетелями, вы являетесь участниками. И поэтому должны делать все, чтобы ваше руководство, те, кого каждые четыре или пять лет выбираете... Так что это вы виноваты. Вы их выбираете. А значит, вы выбираете человека и сами даете ему автомат в руки", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Утром 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".