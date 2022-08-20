Украинские хакеры в Крыму пустили в эфир российского "Первого канала" обращение Зеленского

"Украинские хакеры сломали телевидение в Крыму", – говорится в сообщении.

В ролике, попавшем в эфир российского телеканала, в частности, показан видеоряд с украинскими и крымскотатарскими флагами.

"Пусть каждый из российских чиновников, захвативших себе драгоценную землю в Крыму, помнит: это не та земля, где им будет покой", – подчеркнул Зеленский в видео, обнародованном украинскими хакерами.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

В августе в Крыму произошел ряд взрывов на военных объектах России.