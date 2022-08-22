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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Продолжайте в том же духе". В Минобороны Украины поблагодарили россиян за фото систем ПВО России в Крыму

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Минобороны Украины отметило, что российские туристы "могут быть полезны"
Минобороны Украины отметило, что российские туристы "могут быть полезны"
Фото: mil.gov.ua

Министерство обороны Украины 22 августа в Twitter поблагодарило российских туристов в оккупированном Крыму за помощь в борьбе с российской агрессией.

"Может быть, мы слишком строги к российским туристам. Иногда они могут быть очень полезны. Как этот человек, фотографирующий позиции российской ПВО под Евпаторией в оккупированном Крыму. Спасибо и продолжайте в том же духе!" – говорится в твите.

Свой пост Минобороны сопроводило снимком, на котором мужчина в плавках стоит в нескольких десятках метров от зенитно-ракетного комплекса С-400. Это фото жителя Крыма из "ВКонтакте" обнародовал 21 августа в Twitter журналист "Радио Свобода" Марк Крутов, он также опубликовал точные координаты объекта.

Контекст:

21 августа "губернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев призвал крымчан "поменьше снимать и тем более выкладывать видео" с работой систем противовоздушной обороны. А если снимать, то без привязки к местности, написал он в соцсетях.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации РФ превратила Крым в военную базу24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

В августе 2022 года в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. Украина официально не подтвердила свою причастность к происшествиям в Крыму, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит она.

Президент Украины Владимир Зеленский призывал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, Евпатория, оккупация, Министерство обороны Украины, ПВО, туристы, Минобороны, соцсети, россияне
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