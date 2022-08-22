"Продолжайте в том же духе". В Минобороны Украины поблагодарили россиян за фото систем ПВО России в Крыму

"Может быть, мы слишком строги к российским туристам. Иногда они могут быть очень полезны. Как этот человек, фотографирующий позиции российской ПВО под Евпаторией в оккупированном Крыму. Спасибо и продолжайте в том же духе!" – говорится в твите.

Maybe we are being too hard on russian tourists… Sometimes they can be really helpful. Like this man taking pictures at russian air defense positions near Yevpatoria, in occupied Crimea. Thank you and keep up the good work! pic.twitter.com/bj5oEyXU0H — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 22, 2022

Свой пост Минобороны сопроводило снимком, на котором мужчина в плавках стоит в нескольких десятках метров от зенитно-ракетного комплекса С-400. Это фото жителя Крыма из "ВКонтакте" обнародовал 21 августа в Twitter журналист "Радио Свобода" Марк Крутов, он также опубликовал точные координаты объекта.