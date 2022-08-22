"Продолжайте в том же духе". В Минобороны Украины поблагодарили россиян за фото систем ПВО России в Крыму

"Может быть, мы слишком строги к российским туристам. Иногда они могут быть очень полезны. Как этот человек, фотографирующий позиции российской ПВО под Евпаторией в оккупированном Крыму. Спасибо и продолжайте в том же духе!" – говорится в твите.
Maybe we are being too hard on russian tourists… Sometimes they can be really helpful. Like this man taking pictures at russian air defense positions near Yevpatoria, in occupied Crimea. Thank you and keep up the good work! pic.twitter.com/bj5oEyXU0H— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 22, 2022
Свой пост Минобороны сопроводило снимком, на котором мужчина в плавках стоит в нескольких десятках метров от зенитно-ракетного комплекса С-400. Это фото жителя Крыма из "ВКонтакте" обнародовал 21 августа в Twitter журналист "Радио Свобода" Марк Крутов, он также опубликовал точные координаты объекта.
* Russian tourists reveal S-400 air defense systems positioned near Yevpatoria. AD is active nearly every day in this area according to local authorities. Geolocation 45.180317, 33.232232 https://t.co/BCm5SChWHR pic.twitter.com/lcOv58Lyju— Mark Krutov (@kromark) August 21, 2022
21 августа "губернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев призвал крымчан "поменьше снимать и тем более выкладывать видео" с работой систем противовоздушной обороны. А если снимать, то без привязки к местности, написал он в соцсетях.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
После оккупации РФ превратила Крым в военную базу. 24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
В августе 2022 года в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. Украина официально не подтвердила свою причастность к происшествиям в Крыму, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит она.
Президент Украины Владимир Зеленский призывал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам.