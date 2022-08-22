Оккупационные власти запретили жителям Крыма фотографироваться на фоне ПВО

"Поменьше снимайте и тем более выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны".Если уж снимаете, то без привязки к местности, – обратился Развожаев к жителям Крыма в своем Telegram.
На одной фотографии, на которую обратил внимание спикер Одесской военной администрациии Сергей Братчук, пользовательница Марина Гришакова запечатлела системы ПВО на горизонте и написала "Евпатория под защитой".
"Марина из Крыма любезно показала локации расположения ПВО под Евпаторией. Будь как Марина! Приближай освобождение Крыма", — написал Братчук в своем Telegram.
Вскоре сторис с этим снимком была удалена, сейчас страница Марины в инстаграме недоступна целиком.
Еще одно фото житель Крыма выложил в сеть "ВКонтакте" — на нем он стоит совсем рядом с зенитным ракетным комплексом в поле. Эти фото обнародовал у себя на странице в Twitter журналист "Радио Свобода" Марк Крутов.
После этого ПВО в Крыму сработала еще дважды — в Казачке и в районе мыса Херсонес, сообщил в своем Telegram-канале Развожаев.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу. 24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова.
Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. Украина официально не подтвердила свою причастность к происшествиям в Крыму, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит она. Президент Украины Владимир Зеленский призывал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам.