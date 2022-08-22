Оккупационные власти запретили жителям Крыма фотографироваться на фоне ПВО

"Поменьше снимайте и тем более выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны".Если уж снимаете, то без привязки к местности, – обратился Развожаев к жителям Крыма в своем Telegram.

На одной фотографии, на которую обратил внимание спикер Одесской военной администрациии Сергей Братчук, пользовательница Марина Гришакова запечатлела системы ПВО на горизонте и написала "Евпатория под защитой".