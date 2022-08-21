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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ перебрасывает ПВО на территорию Беларуси – Генштаб ВСУ

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Украинские военные заметили перемещение российских средств ПВО
Украинские военные заметили перемещение российских средств ПВО
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Оккупанты перебрасывают свои средства ПВО в Беларусь. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 21 августа.

"На волынском и полесском направлениях отмечается перемещение средств противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации на территорию республики Беларусь", – сказано в сообщении.

В Генштабе отметили, что продолжает сохраняться угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и из воздушного пространства Беларуси. 

На северском направлении враг совершил минометные обстрелы населенных пунктов Пушкари Черниговской области и Мирополье и Павловка Сумской области, добавили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02sEj4kP5jKMzf6CVeqejekTpQowcEYDPeUVPiCc4qcuSciAbhpn9wZJhCgYxavNL2l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Территорию Беларуси Россия использует для агрессии против Украины. В частности, российские войска заходили в Украину в том числе из Беларуси (хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет), с территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину.

Теги: Беларусь, Генштаб ВСУ, ПВО, обстрелы, Волынь, война России против Украины
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