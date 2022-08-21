РФ перебрасывает ПВО на территорию Беларуси – Генштаб ВСУ

"На волынском и полесском направлениях отмечается перемещение средств противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации на территорию республики Беларусь", – сказано в сообщении.
В Генштабе отметили, что продолжает сохраняться угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и из воздушного пространства Беларуси.
На северском направлении враг совершил минометные обстрелы населенных пунктов Пушкари Черниговской области и Мирополье и Павловка Сумской области, добавили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Территорию Беларуси Россия использует для агрессии против Украины. В частности, российские войска заходили в Украину в том числе из Беларуси (хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет), с территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину.