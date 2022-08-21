РФ перебрасывает ПВО на территорию Беларуси – Генштаб ВСУ

"На волынском и полесском направлениях отмечается перемещение средств противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации на территорию республики Беларусь", – сказано в сообщении.

В Генштабе отметили, что продолжает сохраняться угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и из воздушного пространства Беларуси.

На северском направлении враг совершил минометные обстрелы населенных пунктов Пушкари Черниговской области и Мирополье и Павловка Сумской области, добавили в Генштабе.

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