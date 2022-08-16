У России нет достаточно ресурсов начать наступление с территории Беларуси – советник главы МВД Украины

"Россияне не имеют потенциала, чтобы начать наземное наступление на Украину с территории Беларуси. В настоящее время в Беларуси находится примерно 1,5 тысячи российских военнослужащих, и явно… нет такой техники, условного "ударного кулака", чтобы можно было сказать, что они готовятся к переброске войск и началу наземной операции на территории Украины", - сказал Денисенко.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину.

16 августа спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что сейчас вблизи от украинских границ на разных аэродромах Беларуси, России и оккупированного Крыма находится около 430 вражеских самолетов.

11 августа заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал, что Россия продолжает втягивать Беларусь в полномасштабную войну против Украины. По предварительным данным, до 13 тыс. человек из числа действующих и бывших военных подразделений белорусских сил специальных операций, а также ОМОНа подписали согласие на участие в войне против Украины.