Специалисты из Беларуси по срочным контрактам восстанавливают российскую боевую авиацию – украинская разведка

"Министерство обороны Беларуси и правительство РФ подписали срочные контракты на осуществление ремонтно-восстановительных работ авиационной техники. [...] По имеющейся информации, специалисты ВС Беларуси осуществляют работы по их снятию с хранения и расконсервации для последующего применения в войне против Украины", – говорится в сообщении.

В украинской разведке отметили, что боевыми самолетами российской армии занимаются, в частности, работники 558-го авиаремонтного завода в Барановичах Брестской области Беларуси.

"[Они] периодически отправляются в командировки в составе "выездных групп" для проведения работ по восстановлению и вводу в эксплуатацию авиационной техники на 121-м авиационном ремонтном заводе (территория авиабазы Кубинка [в Московской области]). В основном работы производятся на самолетах типа МиГ-29 и его модификациях", – объяснили в ГУР.

Война России против Украины. Главное (обновляется)