Специалисты из Беларуси по срочным контрактам восстанавливают российскую боевую авиацию – украинская разведка

"Министерство обороны Беларуси и правительство РФ подписали срочные контракты на осуществление ремонтно-восстановительных работ авиационной техники. [...] По имеющейся информации, специалисты ВС Беларуси осуществляют работы по их снятию с хранения и расконсервации для последующего применения в войне против Украины", – говорится в сообщении.
В украинской разведке отметили, что боевыми самолетами российской армии занимаются, в частности, работники 558-го авиаремонтного завода в Барановичах Брестской области Беларуси.
"[Они] периодически отправляются в командировки в составе "выездных групп" для проведения работ по восстановлению и вводу в эксплуатацию авиационной техники на 121-м авиационном ремонтном заводе (территория авиабазы Кубинка [в Московской области]). В основном работы производятся на самолетах типа МиГ-29 и его модификациях", – объяснили в ГУР.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля.
На 20 августа, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, оккупанты за время полномасштабного вторжения в Украину потеряли 234 самолета и 197 вертолетов.
Территорию Беларуси Россия использует для агрессии против Украины. В частности, российские войска заходили в Украину в том числе из Беларуси (хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет), с территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину.