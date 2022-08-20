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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки уничтожили 200 российских оккупантов, восемь танков и две артиллерийские системы – Генштаб

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Украинские военные продолжают уничтожать технику оккупантов
Украинские военные продолжают уничтожать технику оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Число уничтоженных в Украине российских оккупантов с начала открытого вторжения составило около 44 900. Об этом сообщил 20 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За последние сутки, по данным Генштаба, ликвидировано около 200 захватчиков.

Другие потери российских войск составили:

  • танки – 1907 (+8);
  • боевые бронированные машины – 4212 (+17);
  • артиллерийские системы – 1018 (+2);
  • РСЗО – 266;
  • средства ПВО – 141;
  • самолеты – 234;
  • вертолеты – 197;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 803 (+8);
  • крылатые ракеты – 190;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3137 (+7);
  • специальная техника – 97 (+3).

Наибольшие потери за сутки оккупанты понесли на донецком направлении, отметили в Генштабе. Данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02cZm4VxYjd28G79god8LFjj2WNdncKjDJWzPW7xK7uugyevbG65uKikhqKMLXWPBNl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины. 

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена. 

Теги: Генштаб ВСУ, танки, военная техника, беспилотники, война России против Украины, потери России, погибшие российские военные
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