"Камни с неба". В Луганской области уничтожена ремонтная база оккупантов – Гайдай

"Что-то у них "як пороблено", у этих москалей... Вот что-то у них постоянно либо "бавовна", либо "камни с неба"... Вот недавно у них еще в Славяносербском районе – это наша Луганская область, но временно оккупирована – в поселке Лотиково "камни с неба" и поприлетали. И я вам скажу, достаточно мощно прилетели эти "камни", потому что там ремонтная база у них была. Говорю в прошедшем времени, потому что была. Там пару танков, разная тяжелая техника. В целом "камнями с небес" уничтожено около 100 единиц техники", – сказал он.

Гайдай добавил, что погибло также около 50 оккупантов.

"Земля им стекловатой, пусть отправляются", – сказал он.