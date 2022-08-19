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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Камни с неба". В Луганской области уничтожена ремонтная база оккупантов – Гайдай

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Гайдай: Что-то у них "як пороблено", у этих москалей
Гайдай: Что-то у них "як пороблено", у этих москалей
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

В Славяносербском районе Луганской области была уничтожена ремонтная база российских оккупантов. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай во время видеообращения, опубликованного 19 августа на его странице в Facebook.

"Что-то у них "як пороблено", у этих москалей... Вот что-то у них постоянно либо "бавовна", либо "камни с неба"... Вот недавно у них еще в Славяносербском районе – это наша Луганская область, но временно оккупирована – в поселке Лотиково "камни с неба" и поприлетали. И я вам скажу, достаточно мощно прилетели эти "камни", потому что там ремонтная база у них была. Говорю в прошедшем времени, потому что была. Там пару танков, разная тяжелая техника. В целом "камнями с небес" уничтожено около 100 единиц техники", – сказал он.

Гайдай добавил, что погибло также около 50 оккупантов.

"Земля им стекловатой, пусть отправляются", – сказал он.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/pfbid02kwXVms7Qy5r8CjFsEhgwdANDJNsV5YutBJke38g35e27stgTQYqq2cJb5hoBYbALl

Контекст:

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, говорил Гайдай 17 июля. 13 августа он сообщил, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Сергей Гайдай, война России против Украины, погибшие российские военные, россияне
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