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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мужчины постепенно исчезали". Оккупанты поводят мобилизацию на захваченных территориях, чтобы прорваться в Бахмут – Гайдай

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Российские войска пытаются штурмовать Бахмут
Российские войска пытаются штурмовать Бахмут
Фото: EPA

Российские оккупанты проводят принудительную мобилизацию на захваченных летом территориях, чтобы прорваться в Бахмут Донецкой области, сообщил 19 августа в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, оккупировав города и села Луганской области, россияне сначала обещали, что принудительная мобилизация будет производиться исключительно на захваченных в 2014 году территориях.

"Впрочем, мужчины постепенно исчезали и в Старобельске, Беловодске, и даже у недавно захваченных Северодонецке и Лисичанске. Некоторые успевали сказать родным, что едут "По делам в Луганск", но не вернулись до сих пор", – заявил Гайдай.

Он подчеркнул, что когда на оккупированных восемь лет назад территориях мужчины действительно начали заканчиваться, принудительную мобилизацию захватчики решили проводить по всей Луганской области.

"На днях издали даже соответствующее распоряжение. Получил паспорт "ЛНР", которые чуть ли не по улицам развозили весной и летом, как цыгане мел – иди на фронт. А там россияне пытаются усилить наступление на Бахмут, поэтому ожидают новых сил в пехоте, чтобы уменьшить собственные потери", – добавил глава Луганской ОВА.

Гайдай рассказал, что в течение 18 августа было отражено восемь атак врага. Большинство из них было направлено именно на Бахмут, еще по одному направлению бои шли с самого утра.

"Около восьми населенных пунктов россияне привлекали авиацию. Только за минувшую ночь они 16 раз использовали ствольную и реактивную артиллерию, направляя удары по населенным пунктам и укреплениям наших военных", – сообщил глава ОВА.

Контекст:

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, говорил Гайдай 17 июля. 13 августа он сообщил, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона.

Гайдай сообщал, что на временно оккупированных районах Луганской области мобилизация проводится в общественных местах, а также во время работ по разборке завалов. По его информации, местных учителей вызывают из отпуска, чтобы они носили повестки. Кроме того, россияне предлагают пожилым людям еду в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста.

С 1 августа оккупанты устроили новую волну принудительной мобилизации на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, сообщила украинская разведка.


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