"Мужчины постепенно исчезали". Оккупанты поводят мобилизацию на захваченных территориях, чтобы прорваться в Бахмут – Гайдай

По его словам, оккупировав города и села Луганской области, россияне сначала обещали, что принудительная мобилизация будет производиться исключительно на захваченных в 2014 году территориях.

"Впрочем, мужчины постепенно исчезали и в Старобельске, Беловодске, и даже у недавно захваченных Северодонецке и Лисичанске. Некоторые успевали сказать родным, что едут "По делам в Луганск", но не вернулись до сих пор", – заявил Гайдай.

Он подчеркнул, что когда на оккупированных восемь лет назад территориях мужчины действительно начали заканчиваться, принудительную мобилизацию захватчики решили проводить по всей Луганской области.

"На днях издали даже соответствующее распоряжение. Получил паспорт "ЛНР", которые чуть ли не по улицам развозили весной и летом, как цыгане мел – иди на фронт. А там россияне пытаются усилить наступление на Бахмут, поэтому ожидают новых сил в пехоте, чтобы уменьшить собственные потери", – добавил глава Луганской ОВА.

Гайдай рассказал, что в течение 18 августа было отражено восемь атак врага. Большинство из них было направлено именно на Бахмут, еще по одному направлению бои шли с самого утра.

"Около восьми населенных пунктов россияне привлекали авиацию. Только за минувшую ночь они 16 раз использовали ствольную и реактивную артиллерию, направляя удары по населенным пунктам и укреплениям наших военных", – сообщил глава ОВА.