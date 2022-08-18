Российская армия готовится выйти на границу Луганской области – Гайдай

"Почти вся территория области оккупирована. Бои продолжаются в окрестностях. Мы видим, что россияне готовят резервы. Скорее всего, они будут пытаться дожать Вооруженные силы Украины, чтобы не только на словах, но и официально выйти на административные границы Луганской области", – сказал Гайдай.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины наносят удары по российским складам с боеприпасами и командным пунктам, которые находятся глубоко в тылу оккупационных сил. Благодаря этому, отметил Гайдай, наступление россиян после оккупации Лисичанска значительно затормозилось.