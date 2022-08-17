"Снова неосторожно с чем-то обращались". Гайдай сообщил, что в лисичанском штабе оккупантов взорвались около 20 сотрудников ФСБ РФ

Ранее Гайдай информировал, что огонь уничтожил штаб российских оккупантов, находившийся в здании СБУ. Среди погибших он назвал руководителей 2-го армейского корпуса РФ.
По новым данным, потери есть и среди сотрудников вражеских спецслужб.
"Предварительно могу сказать, что в том доме, где снова неосторожно с чем-то обращались, был взрыв и он полностью разрушен. Ориентировочно около сотни из руководящего состава 2-го корпуса и около 20 сотрудников ФСБ, что не может не радовать", – сказал он.
Военный журналист, корреспондент "1+1" Андрей Цаплиенко накануне опубликовал в Telegram оперативное видео с того места в Лисичанске, где базировались оккупанты, на нем видны развалины здания.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. 1 августа Гайдай отмечал, что оккупировать небольшую часть Луганской области россияне "уже почти месяц не в состоянии".
16 августа Гайдай рассказал, что оккупанты ведут массированное наступление со стороны Лисичанского НПЗ.