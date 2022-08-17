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"Снова неосторожно с чем-то обращались". Гайдай сообщил, что в лисичанском штабе оккупантов взорвались около 20 сотрудников ФСБ РФ

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Взрыв произошел в захваченном здании СБУ
Взрыв произошел в захваченном здании СБУ
Фото: Луганська ОВА/Гайдай Сергій / Telegram

В результате взрыва в оккупированном Лисичанске 16 августа погибли десятки сотрудников ФСБ. Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в комментарии 24 каналу, видео чиновник опубликовал в Telegram.

Ранее Гайдай информировал, что огонь уничтожил штаб российских оккупантов, находившийся в здании СБУ. Среди погибших он назвал руководителей 2-го армейского корпуса РФ.

По новым данным, потери есть и среди сотрудников вражеских спецслужб.

"Предварительно могу сказать, что в том доме, где снова неосторожно с чем-то обращались, был взрыв и он полностью разрушен. Ориентировочно около сотни из руководящего состава 2-го корпуса и около 20 сотрудников ФСБ, что не может не радовать", – сказал он.

Военный журналист, корреспондент "1+1" Андрей Цаплиенко накануне опубликовал в Telegram оперативное видео с того места в Лисичанске, где базировались оккупанты, на нем видны развалины здания.

Контекст:

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. 1 августа Гайдай отмечал, что оккупировать небольшую часть Луганской области россияне "уже почти месяц не в состоянии".

16 августа Гайдай рассказал, что оккупанты ведут массированное наступление со стороны Лисичанского НПЗ.

Теги: СБУ, взрыв, Луганская область, ФСБ, Лисичанск, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, война России против Украины
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