Оккупанты обменивают еду на данные о мужчинах и ждут их под детсадами для мобилизации – Гайдай

Глава ОГА отмечает, что в Луганске мужчины уже давно без лишней нужды на улицу не выходят. Многие вообще покинули город и прячутся в деревне.

"Недавно оккупанты начали обменивать на еду информацию о мужчинах у пожилых женщин возле подъезда. Теперь устроили сплошной беспорядок – ждут даже вблизи детсадов. На днях задержали молодого отца для дальнейшей мобилизации. На то, что ребенка некому будет вечером забирать, им все равно", – рассказал Гайдай.

Видео инцидента, о котором рассказал глава ОГА, 17 августа появилось во многих Telegram-каналах, например в "Протесты в мире".

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