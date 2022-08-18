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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обменивают еду на данные о мужчинах и ждут их под детсадами для мобилизации – Гайдай

С 1 августа оккупанты устроили новую волну принудительной мобилизации на временно занятых ими территориях
С 1 августа оккупанты устроили новую волну принудительной мобилизации на временно занятых ими территориях
Фото: EPA

В оккупированных городах Украины продолжается принудительная мобилизация. Работники военкоматов на оккупированных территориях для пополнения армии России уже прибегают к крайним мерам. Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Глава ОГА отмечает, что в Луганске мужчины уже давно без лишней нужды на улицу не выходят. Многие вообще покинули город и прячутся в деревне.

"Недавно оккупанты начали обменивать на еду информацию о мужчинах у пожилых женщин возле подъезда. Теперь устроили сплошной беспорядок – ждут даже вблизи детсадов. На днях задержали молодого отца для дальнейшей мобилизации. На то, что ребенка некому будет вечером забирать, им все равно", – рассказал Гайдай.

Видео инцидента, о котором рассказал глава ОГА, 17 августа появилось во многих Telegram-каналах, например в "Протесты в мире".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, говорил Гайдай 17 июля. 13 августа он сообщил, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона. 

Гайдай сообщал, что на временно оккупированных районах Луганской области мобилизация проводится в общественных местах, а также во время работ по разборке завалов. По его информации, местных учителей вызывают из отпуска, чтобы они носили повестки. Кроме того, россияне предлагают пожилым людям еду в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста.

С 1 августа оккупанты устроили новую волну принудительной мобилизации на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, сообщила украинская разведка.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Луганск, Луганская область, мобилизация, холодная война, Сергей Гайдай, война России против Украины
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