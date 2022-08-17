ВСУ продолжают нарушать логистическое обеспечение оккупантов – Гайдай

"Несмотря на все усилия врага по созданию благоприятных условий для усиления наступления на отдельных направлениях, украинские войска продолжают нарушать логистическое обеспечение противника. Вы видите, что в оккупированных городах и селах Луганщины все чаще происходят неприятные для россиян неожиданности", – говорится в сообщении.

По словам Гайдая, примеры последних дней – Лисичанск, Попасная и населенные пункты, которые российские войска захватили в 2014 году.

"Благодаря нашим артиллеристам и людям, которым за несколько месяцев надоел "русский мир", удалось нарушить наступательные планы рашистов и значительно снизить количество обстрелов", – заявил он.

Глава ОВА сообщил, что за минувшую ночь оккупанты совершили шесть артиллерийских обстрелов и четыре минометных, нанесли ракетный удар, пытались поразить позиции украинских военных из танков, дважды применяли авиацию.

"Атаки россиян отражены на семи направлениям. На одном сейчас бои еще ведутся", – добавил он.