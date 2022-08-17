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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ продолжают нарушать логистическое обеспечение оккупантов – Гайдай

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Гайдай: Удалось нарушить наступательные планы рашистов и значительно снизить количество обстрелов
Гайдай: Удалось нарушить наступательные планы рашистов и значительно снизить количество обстрелов
Фото: Луганська ОВА/Гайдай Сергій / Telegram

Украинские военные продолжают нарушать логистическое обеспечение российских войск в Луганской области, в результате чего количество обстрелов уменьшилось. Об этом заявил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 17 августа.

"Несмотря на все усилия врага по созданию благоприятных условий для усиления наступления на отдельных направлениях, украинские войска продолжают нарушать логистическое обеспечение противника. Вы видите, что в оккупированных городах и селах Луганщины все чаще происходят неприятные для россиян неожиданности", – говорится в сообщении.

По словам Гайдая, примеры последних дней – Лисичанск, Попасная и населенные пункты, которые российские войска захватили в 2014 году.

"Благодаря нашим артиллеристам и людям, которым за несколько месяцев надоел "русский мир", удалось нарушить наступательные планы рашистов и значительно снизить количество обстрелов", – заявил он.

Глава ОВА сообщил, что за минувшую ночь оккупанты совершили шесть артиллерийских обстрелов и четыре минометных, нанесли ракетный удар, пытались поразить позиции украинских военных из танков, дважды применяли авиацию.

"Атаки россиян отражены на семи направлениям. На одном сейчас бои еще ведутся", – добавил он.

Контекст:

Часть Луганской области россияне оккупировали в 2014 году. 24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, в ходе которого захватила еще часть региона.

Оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, говорил Гайдай 17 июля. 13 августа он сообщил, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины
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