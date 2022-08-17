Гайдай: Среди людей, которые остались на оккупированной территории Луганской области, будут протестные настроения, это сработает нам на руку

Нарративы, что якобы Луганская область вся пророссийская, были развенчаны после начала полномасштабной агрессии РФ, отметил Гайдай Фото: EPA (архив)

Такое мнение в интервью Kyiv Post, опубликованном 16 августа, высказал глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"Более того, посчитаем: Северодонецк – 120 тыс. населения, но осталось 10 тыс. не больше, остальные уехали. Лисичанск – где-то 100 тыс. населения, но осталось в районе 15 тыс. Более 300 тыс. человек выехали на подконтрольную Украине территорию, это говорит о том, что люди не хотели жить в условиях оккупации", – отметил руководитель ОВА.

По словам Гайдая, Россия не выполняет своих обещаний по восстановлению разрушенных после боевых действий населенных пунктов, а "местные жители это видят".

"Попасную вообще отказываются восстанавливать, нет централизованного водоснабжения, вместо современной техники и автомобилей, которые будут заниматься ЖКХ, в городах старые ВАЗики. Поэтому среди оставшихся людей будут протестные настроения, и это сработает нам на руку", – считает глава Луганской ОВА.

Гайдай подчеркнул, что нарративы, якобы Луганская область вся пророссийская, были развенчаны после начала полномасштабной агрессии РФ.

В ряде городов люди выходили на мирные митинги против вторжения РФ, пока россияне не начали их убивать, указал руководитель ОВА.

"Просто расстреливать из автоматов все мирные выходы наших людей. Были трое раненых, и после того, как начали стрелять, они уже перестали выходить, и я их понимаю", – резюмировал Гайдай.

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