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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: Среди людей, которые остались на оккупированной территории Луганской области, будут протестные настроения, это сработает нам на руку

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Нарративы, что якобы Луганская область вся пророссийская, были развенчаны после начала полномасштабной агрессии РФ, отметил Гайдай
Нарративы, что якобы Луганская область вся пророссийская, были развенчаны после начала полномасштабной агрессии РФ, отметил Гайдай
Фото: EPA (архив)

Большинство людей на той территории Луганской области, которая не была оккупирована с 2014 года, поддерживают Украину.

Такое мнение в интервью Kyiv Post, опубликованном 16 августа, высказал глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"Более того, посчитаем: Северодонецк – 120 тыс. населения, но осталось 10 тыс. не больше, остальные уехали. Лисичанск – где-то 100 тыс. населения, но осталось в районе 15 тыс. Более 300 тыс. человек выехали на подконтрольную Украине территорию, это говорит о том, что люди не хотели жить в условиях оккупации", – отметил руководитель ОВА.

По словам Гайдая, Россия не выполняет своих обещаний по восстановлению разрушенных после боевых действий населенных пунктов, а "местные жители это видят".

"Попасную вообще отказываются восстанавливать, нет централизованного водоснабжения, вместо современной техники и автомобилей, которые будут заниматься ЖКХ, в городах старые ВАЗики. Поэтому среди оставшихся людей будут протестные настроения, и это сработает нам на руку", – считает глава Луганской ОВА.

Гайдай подчеркнул, что нарративы, якобы Луганская область вся пророссийская, были развенчаны после начала полномасштабной агрессии РФ.

В ряде городов люди выходили на мирные митинги против вторжения РФ, пока россияне не начали их убивать, указал руководитель ОВА.

"Просто расстреливать из автоматов все мирные выходы наших людей. Были трое раненых, и после того, как начали стрелять, они уже перестали выходить, и я их понимаю", – резюмировал Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, говорил Гайдай 17 июля. 13 августа он сообщил, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона.

Гайдай заявил в интервью, опубликованном 16 августа, что на временно оккупированной территории Луганской области осталось около 350 тыс. жителей.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, протесты, захват, оккупация, митинг, Северодонецк, водоснабжение, агрессия, Лисичанск, Попасная, вторжение, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, ЖКХ, война России против Украины, интервью, население, российские оккупанты, восстановление
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