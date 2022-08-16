Под российской оккупацией находится 350 тыс. жителей Луганской области – ОВА

После нападения РФ наибольшее количество людей выехало из районов Кременной, Рубежного, Северодонецка, Лисичанска, Золотого и Попасной, отметил Гайдай Фото: EPA

Об этом в интервью Kyiv Post, опубликованном 16 августа, рассказал глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

По его словам, население Луганской области до оккупации Россией части территории насчитывало в 2014 году 2,25 млн человек.

"После 2014 года было оккупировано 30% области, но в эти 30% вошли крупнейшие города, такие как Алчевск, Стаханов, Луганск, и на подконтрольной Украине территории проживало 650 тыс. человек, плюс 200 тыс. были зарегистрированы как внутренне перемещенные лица", – отметил Гайдай.

После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля ВСУ пришлось покинуть часть территории Луганской области – "со всех сторон атаковала российская армия, очень много техники, и наши военные не смогли бы удержать столь огромную растянутую линию обороны", отметил руководитель ОВА.

"На той части территорий, где проходила активная фаза боевых действий, если нарисовать на карте города Кременная, Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Золотое и Попасная, это будет участок, где проходили активные боевые действия. С этой территории выехало наибольшее количество населения. То есть осталось на территории Луганской области около 350 тыс. человек", – подчеркнул Гайдай.

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