ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На захваченной части Луганской области остаются 350 тыс. человек – Гайдай

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Гайдая, с захваченных территорий Луганской области выехало около 300 тыс. человек
По словам Гайдая, с захваченных территорий Луганской области выехало около 300 тыс. человек
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Около 350 тыс. человек остаются на территории Луганской области, которую Россия смогла временно захватить после 24 февраля. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на брифинге в "Укринформе".

"Если взять ту территорию Луганской области, которая оставалась под контролем Украины после оккупации ее части в 2014 году, то оттуда выехало около 300 тыс. человек. Остались, ориентировочно, около 350 тыс. человек", – отметил Гайдай.

По его словам, даже сейчас, во время активных боевых действий у этих людей остается несколько вариантов, чтоб выехать.

"Первый – по дамбе через Харьковскую область. Единственное, что там только пешеходный переход. Второй – через Запорожскую область. И третий вариант, более длинный и дорогостоящий – через Россию и через страны Балтии. Но это обойдется, ориентировочно, в 300", – проинформировал глава Луганской области.

Контекст:

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, говорил Гайдай 17 июля. 13 августа он сообщил, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Луганская область, война, Сергей Гайдай, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой
"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой
"Как из фильма ужасов", "Просто фу", "Ужасные копыта". Волочкова опозорилась в сети с задиранием ноги. Видео
"Как из фильма ужасов", "Просто фу", "Ужасные копыта". Волочкова опозорилась в сети с задиранием ноги. Видео
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото
"Вот красавица". Костромичева снялась в бикини из ткани с эффектом загара
"Вот красавица". Костромичева снялась в бикини из ткани с эффектом загара
Роднянский: В России за поддержку Украины и антивоенные высказывания не только судят, но и убивают
Роднянский: В России за поддержку Украины и антивоенные высказывания не только судят, но и убивают
"Совсем пронюхала мозги", "Дура старая". Лолита снялась в оккупированном Крыму
"Совсем пронюхала мозги", "Дура старая". Лолита снялась в оккупированном Крыму
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в центре Киева с широко расставленными ногами
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в центре Киева с широко расставленными ногами
"Здорово! Хочется больше таких картинок!" Макаревич показал свои новые картины российской реальности
"Здорово! Хочется больше таких картинок!" Макаревич показал свои новые картины российской реальности
"Очень горжусь нашими героями". Приходько выступила для украинских защитников. Фото
"Очень горжусь нашими героями". Приходько выступила для украинских защитников. Фото
49-летняя Клум показала романтическое фото с 32-летним мужем
49-летняя Клум показала романтическое фото с 32-летним мужем
Участник второго сезона шоу "Холостячки" совершил каминг-аут и показал поцелуй со своим избранником. Злата Огневич отреагировала
Участник второго сезона шоу "Холостячки" совершил каминг-аут и показал поцелуй со своим избранником. Злата Огневич отреагировала
"Ситуация не из приятных, но я выбежала такая счастливая". Дорофеева рассказала, почему ее обрадовала оплата штрафа в Украине
"Ситуация не из приятных, но я выбежала такая счастливая". Дорофеева рассказала, почему ее обрадовала оплата штрафа в Украине
"Абсолютный перебор!", "Чудесно!" 64-летняя Мадонна показала сюрреалистическую вечеринку с участием своих детей
"Абсолютный перебор!", "Чудесно!" 64-летняя Мадонна показала сюрреалистическую вечеринку с участием своих детей
"Шок-контент". Мишина рассказала, как оставаться стройной и показала, как выглядела раньше
"Шок-контент". Мишина рассказала, как оставаться стройной и показала, как выглядела раньше
"За флагом видно животик", "Настя беременна". В сети обсуждают свежее фото Каменских, сделанное в Украине
"За флагом видно животик", "Настя беременна". В сети обсуждают свежее фото Каменских, сделанное в Украине
"Сексуальная русалка". Амбросио с верхнего ракурса показала фигуру в бикини
"Сексуальная русалка". Амбросио с верхнего ракурса показала фигуру в бикини
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения (485492)
2
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини (112660)
3
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой (84123)
4
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото (59458)
5
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z" (54316)
6
alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после (45324)
7
Жена министра обороны Украины Резникова высказалась о президентских амбициях мужа (41099)
8
Квиткова в откровенном купальнике похвасталась отдыхом в Турции и напомнила, как весной перевела 1 млн грн на ВСУ (36976)
 
 
 
 