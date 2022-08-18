На захваченной части Луганской области остаются 350 тыс. человек – Гайдай

"Если взять ту территорию Луганской области, которая оставалась под контролем Украины после оккупации ее части в 2014 году, то оттуда выехало около 300 тыс. человек. Остались, ориентировочно, около 350 тыс. человек", – отметил Гайдай.

По его словам, даже сейчас, во время активных боевых действий у этих людей остается несколько вариантов, чтоб выехать.

"Первый – по дамбе через Харьковскую область. Единственное, что там только пешеходный переход. Второй – через Запорожскую область. И третий вариант, более длинный и дорогостоящий – через Россию и через страны Балтии. Но это обойдется, ориентировочно, в €300", – проинформировал глава Луганской области.