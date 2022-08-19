В Кремле не знают, что делать с "референдумами" на оккупированных территориях, решение примет Путин – "Медуза"

По плану российских властей, пишет издание, к 11 сентября оккупанты должны были полностью контролировать Донецкую область. Собеседники "Медузы", близкие к Кремлю, подчеркнули: в мае-июне российские власти были уверены, что к сентябрю регион "уже какое-то время" будет под их контролем, и там можно будет "спокойно" подготовить "референдум".

Однако в Кремле в очередной раз неправильно оценили ситуацию на фронте, где захватчики не могут добиться прогресса уже два месяца.

Источники "Медузы" отметили, что российские власти "очень не хотят" снова переносить "референдумы" (которые изначально планировали провести еще весной), так как понимают, что очередной перенос может смутить россиян, поддерживающих войну:

В Кремле опасаются, что "люди поймут, что что-то не получается, и могут посчитать это слабостью", пишет издание.

Тем не менее, в администрации Путина начали рассматривать два запасных сценария. Первый предполагает перенос "референдума" на зиму в надежде, что к декабрю оккупантам удастся полностью вытеснить ВСУ из Донецкой области.

Жителей оккупированных Россией территорий уже начали постепенно готовить к такому сценарию, отмечает издание.

Собеседники "Медузы" пояснили, что если "референдумы" перенесут на зиму, то, скорее всего, политтехнологам нужно будет разработать "новые слоганы и элементы идеологии" для их проведения.

Второй сценарий – "референдумы" пройдут 11 сентября, но к России "присоединят" только те территории, которые захвачены сейчас – 60% территории Донецкой области. Если же войск РФ позже смогут оккупировать оставшуюся территорию региона, то ее будут "присоединять к России по умолчанию".

По словам трех источников, близких к Кремлю, окончательное решение о дате проведения "референдумов" в ближайшее время примет президент России Владимир Путин.