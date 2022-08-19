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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кремле не знают, что делать с "референдумами" на оккупированных территориях, решение примет Путин – "Медуза"

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Путин просчитался со сроками "референдума" на временно оккупированных территориях Украины
Путин просчитался со сроками "референдума" на временно оккупированных территориях Украины
Фото: EPA

Российское руководство неправильно оценило ситуацию в Украине, и теперь размышляет о переносе "референдумов" на захваченных территориях о "присоединении к РФ" с сентября на зиму. Об этом 18 августа пишет российское издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По плану российских властей, пишет издание, к 11  сентября оккупанты должны были полностью контролировать Донецкую область. Собеседники "Медузы", близкие к Кремлю, подчеркнули: в мае-июне российские власти были уверены, что к сентябрю регион "уже какое-то время" будет под их контролем, и там можно будет "спокойно" подготовить "референдум".

Однако в Кремле в очередной раз неправильно оценили ситуацию на фронте, где захватчики не могут добиться прогресса уже два месяца.

Источники "Медузы" отметили, что российские власти "очень не хотят" снова переносить "референдумы" (которые изначально планировали провести еще весной), так как понимают, что очередной перенос может смутить россиян, поддерживающих войну:

В Кремле опасаются, что "люди поймут, что что-то не получается, и могут посчитать это слабостью", пишет издание.

Тем не менее, в администрации Путина начали рассматривать два запасных сценария. Первый предполагает перенос "референдума" на зиму в надежде, что к декабрю оккупантам удастся полностью вытеснить ВСУ из Донецкой области.

Жителей оккупированных Россией территорий уже начали постепенно готовить к такому сценарию, отмечает издание.

Собеседники "Медузы" пояснили, что если "референдумы" перенесут на зиму, то, скорее всего, политтехнологам нужно будет разработать "новые слоганы и элементы идеологии" для их проведения.

Второй сценарий – "референдумы" пройдут 11 сентября, но к России "присоединят" только те территории, которые захвачены сейчас – 60% территории Донецкой области. Если же войск РФ позже смогут оккупировать оставшуюся территорию региона, то ее будут "присоединять к России по умолчанию".

По словам трех источников, близких к Кремлю, окончательное решение о дате проведения "референдумов" в ближайшее время примет президент России Владимир Путин.

Контекст:

В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума". В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов. В захваченных населенных пунктах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей они, по данным украинской разведки, планируют провести новые "референдумы".

В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты планируют провести "референдум" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября (день голосования на выборах за губернаторов в России). На эту же дату планируется "референдум" и в Луганской области, сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По информации СМИ, голосование оккупанты собираются проводить с помощью "метки избирателя" – нанесенных на палец чернил – и уже запланировали результат: 70% голосов за "присоединение" к РФ.

В Кремле заявляли в начале июня, что "вряд ли можно говорить о проведении референдумов в условиях, когда безопасность полностью не обеспечена".

26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой. В Офисе президента Украины заявляли, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа заявил, что любой псевдореферендум РФ в Украине будет "ударом по лицу международного общества".

7 августа он говорил, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях, то этим шагом закроет возможность переговоров с Украиной и свободным миром

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Луганская область, референдум, Донецкая область, Кремль, захват, оккупация, Херсонская область, аннексия, Запорожская область, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Медуза, присоединение, российские оккупанты
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