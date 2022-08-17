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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Враг планировал захватить Донецкую область в июне, но ВСУ контролируют 45% территории области – Кириленко

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По данным обладминистрации, позиции ВСУ в Донецкой области не изменились, несмотря на действия врага
По данным обладминистрации, позиции ВСУ в Донецкой области не изменились, несмотря на действия врага
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook (иллюстративное)

За последние месяцы россиянам не удалось продвинуться в Донецкой области, ВСУ не позволяют оккупантам развивать наступление. Об этом глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сказал в интервью УНИАН, опубликованном 16 августа.

"Враг надеялся, что Луганская область будет захвачена к 9 мая, а Донецкая – где-то в июне. И, напомню, что о поставках высокоточного оружия в мае еще речь даже не шла... Армия, развитая мощная линия обороны и оружие, которое предоставили партнеры, – основные факторы, позволяющие нам контролировать 45% территории области", – сказал Кириленко. 

Он отметил, что военная администрация помогает Вооруженным силам – строит укрепления, которые дают военным тактическое преимущество и замедляют продвижение врага. Активно работать над строительством оборонных сооружений в регионе начали в марте. 

"Фактически бои идут – без преувеличения! – за каждый метр нашей земли", – подчеркнул глава ОВА. 

По его словам, самыми напряженными направлениями фронта в регионе в течение уже трех месяцев остаются лиманское и бахмутское.

"Что касается первого, речь идет о наступлении на Славянск и дальше – на Краматорск. Однако сегодня враг уже понял, что не может развивать свое наступление, учитывая созданные нами укрепления. Что касается второго направления, российские оккупационные войска действительно пытаются максимально приблизиться к Бахмуту – поджимают со стороны Зайцево, там сейчас очень горячо. Да и сам Бахмут находится под постоянными огневыми ударами россиян", – сказал Кириленко.

Он также отметил авдеевское направление, в первую очередь – Пески и Авдеевку.

"Уже несколько месяцев подряд там постоянно идут бои, но, несмотря на все попытки, враг не может взять Авдеевскую промзону. Конечно, он может прибегнуть к маневру и попытаться обойти город, но эти намерения четко понятны украинскому военному командованию", – добавил чиновник. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О том, что ВСУ контролируют 45% Донецкой области, Кириленко говорил 22 июня. Он повторил эту оценку 2 июля. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область и продвинуться в Донецкой.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Теги: Донецкая область, Славянск, Краматорск, Авдеевка, Пески, Зайцево, наступление, война России против Украины, Бахмут, Павел Кириленко
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