Враг планировал захватить Донецкую область в июне, но ВСУ контролируют 45% территории области – Кириленко

По данным обладминистрации, позиции ВСУ в Донецкой области не изменились, несмотря на действия врага Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook (иллюстративное)

"Враг надеялся, что Луганская область будет захвачена к 9 мая, а Донецкая – где-то в июне. И, напомню, что о поставках высокоточного оружия в мае еще речь даже не шла... Армия, развитая мощная линия обороны и оружие, которое предоставили партнеры, – основные факторы, позволяющие нам контролировать 45% территории области", – сказал Кириленко.

Он отметил, что военная администрация помогает Вооруженным силам – строит укрепления, которые дают военным тактическое преимущество и замедляют продвижение врага. Активно работать над строительством оборонных сооружений в регионе начали в марте.

"Фактически бои идут – без преувеличения! – за каждый метр нашей земли", – подчеркнул глава ОВА.

По его словам, самыми напряженными направлениями фронта в регионе в течение уже трех месяцев остаются лиманское и бахмутское.

"Что касается первого, речь идет о наступлении на Славянск и дальше – на Краматорск. Однако сегодня враг уже понял, что не может развивать свое наступление, учитывая созданные нами укрепления. Что касается второго направления, российские оккупационные войска действительно пытаются максимально приблизиться к Бахмуту – поджимают со стороны Зайцево, там сейчас очень горячо. Да и сам Бахмут находится под постоянными огневыми ударами россиян", – сказал Кириленко.

Он также отметил авдеевское направление, в первую очередь – Пески и Авдеевку.

"Уже несколько месяцев подряд там постоянно идут бои, но, несмотря на все попытки, враг не может взять Авдеевскую промзону. Конечно, он может прибегнуть к маневру и попытаться обойти город, но эти намерения четко понятны украинскому военному командованию", – добавил чиновник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О том, что ВСУ контролируют 45% Донецкой области, Кириленко говорил 22 июня. Он повторил эту оценку 2 июля.