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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Если российские военные не смогут оккупировать Донецкую область, Кремль расценит это как провал своих целей в Украине – британская разведка

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По данным Донецкой ОВА на 2 июля, российские оккупанты захватили 55% территории региона
По данным Донецкой ОВА на 2 июля, российские оккупанты захватили 55% территории региона
Фото: ЕРА

В случае если российские оккупанты не захватят полностью Донецкую область, власти РФ расценят это как один из основных провалов в Украине. Об этом 15 августа в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"Кремль, скорее всего, расценит неспособность военных полностью оккупировать Донецкую область как неудачу в достижении своих максимальных целей в Украине", – говорится в сообщении.

В британской разведке также отметили, что Москва, вероятно, находится уже "на стадии планирования" так называемого референдума о присоединении украинского региона к РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Донецкая область, Донбасс, разведка, война России против Украины, российские оккупанты
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