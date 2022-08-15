Если российские военные не смогут оккупировать Донецкую область, Кремль расценит это как провал своих целей в Украине – британская разведка

По данным Донецкой ОВА на 2 июля, российские оккупанты захватили 55% территории региона Фото: ЕРА

"Кремль, скорее всего, расценит неспособность военных полностью оккупировать Донецкую область как неудачу в достижении своих максимальных целей в Украине", – говорится в сообщении.

В британской разведке также отметили, что Москва, вероятно, находится уже "на стадии планирования" так называемого референдума о присоединении украинского региона к РФ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 August 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/hKzX3KFOoC — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 15, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)