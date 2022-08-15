Если российские военные не смогут оккупировать Донецкую область, Кремль расценит это как провал своих целей в Украине – британская разведка

"Кремль, скорее всего, расценит неспособность военных полностью оккупировать Донецкую область как неудачу в достижении своих максимальных целей в Украине", – говорится в сообщении.
В британской разведке также отметили, что Москва, вероятно, находится уже "на стадии планирования" так называемого референдума о присоединении украинского региона к РФ.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 August 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 15, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/hKzX3KFOoC
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 2 июля.