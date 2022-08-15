14 августа россияне убили трех мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

"За 14 августа россияне убили трех мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте, Соледаре и Марьинке. Еще 13 человек получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – написал он.

По данным Кириленко, с начала открытого вторжения российских войск в Украину жертвами оккупантов стали 733 жителя региона, ранения получили 1903 человека.

В течение 14 августа раненые или погибшие мирные жители были в 10 населенных пунктах Донецкой области.

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Оккупанты ежедневно обстреливают жилые кварталы в Донецкой области. В частности, 13 августа погибло два мирных жителя, отмечал Кириленко.