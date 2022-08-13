В Донецкой области 12 августа от обстрелов РФ погибло пять мирных жителей – глава ОВА

"12 августа россияне убили пять мирных жителей Донецкой области: двух в Краматорске, одного в Бахмуте, одного в Курахово и одного в Кодеме", – написал он.
Еще 35 человек получили ранения.
"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За все свои преступления на украинской земле россияне будут отвечать!" – заявил глава ОВА.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.