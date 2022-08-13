В Донецкой области 12 августа от обстрелов РФ погибло пять мирных жителей – глава ОВА

Кириленко: За все свои преступления на украинской земле россияне будут отвечать! Фото: Павло Кириленко / Facebook

"12 августа россияне убили пять мирных жителей Донецкой области: двух в Краматорске, одного в Бахмуте, одного в Курахово и одного в Кодеме", – написал он.

Еще 35 человек получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За все свои преступления на украинской земле россияне будут отвечать!" – заявил глава ОВА.