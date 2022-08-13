ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области 12 августа от обстрелов РФ погибло пять мирных жителей – глава ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кириленко: За все свои преступления на украинской земле россияне будут отвечать!
Кириленко: За все свои преступления на украинской земле россияне будут отвечать!
Фото: Павло Кириленко / Facebook

В Донецкой области в результате российских обстрелов 12 августа погибло пять мирных жителей. Об этом в Facebook 13 августа сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"12 августа россияне убили пять мирных жителей Донецкой области: двух в Краматорске, одного в Бахмуте, одного в Курахово и одного в Кодеме", – написал он.

Еще 35 человек получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За все свои преступления на украинской земле россияне будут отвечать!" – заявил глава ОВА.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid02RgQt9fAr7tuoUnTPhWFkTD3eHCWWQ399QjKkK6urCUB4Fzv5t27TYgwDbcfe7UtXl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, война России против Украины, Павел Кириленко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Украинский продюсер высказался о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет
  Украинский продюсер высказался о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет
В США спустя неделю после ДТП скончалась 53-летняя американская актриса Энн Хеч
В США спустя неделю после ДТП скончалась 53-летняя американская актриса Энн Хеч
  Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии
  Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии
"Любовь победит все". Экс-ведущий шоу "Орел и решка" Синельников женился в Буче
"Любовь победит все". Экс-ведущий шоу "Орел и решка" Синельников женился в Буче
Dantes и Кацурина собрали 300 тыс. грн в поддержку животных благодаря совместному ролику на тему слухов о своем романе
Dantes и Кацурина собрали 300 тыс. грн в поддержку животных благодаря совместному ролику на тему слухов о своем романе
53-летняя Энистон показала, как проводит утро в компании своих питомцев
53-летняя Энистон показала, как проводит утро в компании своих питомцев
"Жить хорошо – лучшая месть". 58-летняя вдова Курта Кобейна показала свое пляжное фото в полный рост. Фото
"Жить хорошо – лучшая месть". 58-летняя вдова Курта Кобейна показала свое пляжное фото в полный рост. Фото
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко
  Зеленская в новом интервью высказалась о Путине
  Зеленская в новом интервью высказалась о Путине
"Вышла, утробно рыча". Жена Макаревича показала встречу со львицей в Кении. Видео
"Вышла, утробно рыча". Жена Макаревича показала встречу со львицей в Кении. Видео
  "Небратські народи". Алина Паш выпустила клип на песню о войне России против Украины. Видео
  "Небратські народи". Алина Паш выпустила клип на песню о войне России против Украины. Видео
Каминская после приезда в Киев показала лицо крупным планом. Фото
Каминская после приезда в Киев показала лицо крупным планом. Фото
"Наконец-то вместе", "Любовь всегда побеждает". Дорофеева показала настоящую причину своего возвращения в Украину
"Наконец-то вместе", "Любовь всегда побеждает". Дорофеева показала настоящую причину своего возвращения в Украину
"Ваш зять оказался говном". Билык в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины
"Ваш зять оказался говном". Билык в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины
"Говно на палочке". Гордон показал, как украинская школьница изобразила российский флаг
"Говно на палочке". Гордон показал, как украинская школьница изобразила российский флаг
Мозговая рассказала, из чего состоит "самый вкусный в мире ужин"
Мозговая рассказала, из чего состоит "самый вкусный в мире ужин"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова (378072)
2
"Ваш зять оказался говном". Билык в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины (62550)
3
Арестович: Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России. Для меня конкретная привязка к жилью – это опасность (53014)
4
40-летняя Мейхер без бюстгальтера покрутилась перед камерой. Видео (49244)
5
"Надежное убежище". Арестович показал мужчину с головой между женских ног (39778)
6
Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии (29429)
7
Буряты вместо чучел, дуршлаги из касок, кабриолет из танка. Великий пошутил о применении в украинском селе военных трофеев (25809)
8
"Такая гибкая", "Я в восторге". 41-летняя Ребрик показала гимнастическое упражнение с мячом. Видео (25442)
 
 
 
 