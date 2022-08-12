Энергетики вместе с военными вернули свет для 4 тыс. семей в Донецкой области – ДТЭК

"Несмотря на массированные обстрелы, специалисты ДТЭК полностью или частично восстановили электроснабжение в пяти населенных пунктах области. Это позволило вернуть свет в дома 4078 семей в Краматорском, Бахмутском и Покровском районах. Энергетики смогли провести восстановительные работы в Бахмутской и Торецкой общинах, вернув свет для 2 тыс. и 1,2 тыс. семей соответственно. Кроме того, сети ремонтировали в Славянской общине – здесь восстановили электропитание для 480 домохозяйств", – сообщили в ДТЭК.

Сейчас без электроснабжения остаются 92 населенных пункта на территории области, где сотрудники ДТЭК пока не могут работать.

"Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины. Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 170 суток и восстанавливают оборудование и линии снова и снова, как только это становится возможным", – сообщили в компании.