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Сотрудники ДТЭК Ахметова в Ивано-Франковской области купили партию автомобилей для ВСУ – ОВА

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Сотрудники "ДТЭК Энерго" в Ивано-Франковской области перечислили однодневный заработок, чтобы купить автомобили для ВСУ
Сотрудники "ДТЭК Энерго" в Ивано-Франковской области перечислили однодневный заработок, чтобы купить автомобили для ВСУ
Фото: Світлана Онищук Голова Івано-Франківської ОДА / Facebook

Ивано-Франковская область передала на фронт партию автомобилей, дизель-генераторов и буржуек. Об этом глава областной государственной военной администрации Светлана Онищук сообщила в Facebook.

Средства на приобретение помощи, в том числе трех автомобилей повышенной проходимости, собрали сотрудники компании ДТЭК украинского бизнесмена Рината Ахметова, уточнила она.

"Плюс три автомобиля повышенной проходимости сегодня отправились на фронт для наших защитников. Также отправили пять дизельных генераторов, пять буржуек, 25 огнетушителей, дальномер и другие важные вещи. В целом стоимость этой поставки составляет более 1 млн грн. Все это нам удалось организовать для наших военных в сотрудничестве с "ДТЭК Энерго" в Ивано-Франковской области. Средства на покупку транспорта для Вооруженных сил Украины работники собрали, перечислив свой однодневный заработок. Также они организовали благотворительный велопробег, благодаря которому собрали деньги на дальномер. Кстати, буржуйки они тоже смастерили сами", – написала она.

https://www.facebook.com/SvitlIana.Onyshchuk/posts/pfbid02mbRAPNL135F7bN7xX99NdG2RWVCCF34i1xgpwj3WV65haALyhCYPkrUyzamNoLz8l

9 августа исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщал, что предприятия группы ДТЭК передали ВСУ 175 автомобилей.

Контекст:

Компания ДТЭК Рината Ахметова с начала полномасштабного вторжения России в Украину направила на поддержку ВСУ, Сил территориальной обороны и гуманитарную помощь населению 527 млн грн.

В целом предприятия Рината Ахметова, его благотворительный фонд и ФК "Шахтер" передали на помощь ВСУ и гуманитарные цели 3 млрд грн.

Теги: автомобили, ДТЭК, помощь, Ивано-Франковская область, благотворительный фонд , Светлана Онищук
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