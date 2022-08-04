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ДТЭК Ахметова продолжит выполнять обязательства перед западными кредиторами – гендиректор компании

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Максим Тимченко: Мы согласовали вариант с четырьмя последовательными периодами половинной оплаты наличными, но решили оставить это на случай ухудшения ситуации
Максим Тимченко: Мы согласовали вариант с четырьмя последовательными периодами половинной оплаты наличными, но решили оставить это на случай ухудшения ситуации
Фото: dtek-dem.com.ua

Компания "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова планирует полностью выплатить проценты по еврооблигациям в сентябре, выполнив все свои обязательства перед западными кредиторами. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

"ДТЭК Энерго" выплатит сентябрьский купон на $29,5 млн по облигациям 2027 года в полном объеме. Это будет второй квартал подряд, когда компания Рината Ахметова полностью выплачивает купон западным партнерам, отмечает агентство. Bloomberg напомнил, что в начале войны ДТЭК достиг соглашения с западными кредиторами об изменении условий, чтобы выплачивать проценты в размере 3,5% вместо полных 7% в предстоящие кварталы. Однако в конечном итоге ДТЭК выплатил июньский купон по полной ставке.

"Хотя мы согласовали вариант с четырьмя последовательными периодами половинной оплаты наличными, мы решили не использовать это и оставить на потом, на случай ухудшения ситуации", – сказал Тимченко.

Агентство пишет, что план частной компании ДТЭК по выплате купона, вероятно, станет облегчением для инвесторов после того, как ряд государственных компаний в Украине попытались отсрочить выплату долга. Это касается дорожной компании "Укравтодор", энергокомпании "Укрэнерго". Правительство Украины также обратилось к кредиторам с просьбой об аналогичной отсрочке выплаты долга, заручившись поддержкой ключевых заинтересованных сторон, включая США.

Тимченко сказал, что ДТЭК находится в процессе интеграции в европейскую энергосистему и в ближайшие месяцы объявит об инвестициях в возобновляемые источники энергии в Румынии. Он также добавил, что у компании есть планы по реализации проектов в Италии, Хорватии и Польше.

Теги: инвестиции, энергетика, ДТЭК, еврооблигации, выплаты, Максим Тимченко
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