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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 12 тыс. семей в Донецкой области

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В Торецкой общине часть жителей была без света более двух недель из-за активных боевых действий
В Торецкой общине часть жителей была без света более двух недель из-за активных боевых действий
Фото: dtek-dem.com.ua

За прошедшие сутки энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вместе с военными ВСУ отремонтировали электросети и вернули свет 12 тыс. семей в 14 населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Больше всего домохозяйств удалось запитать в Торецкой общине – работы здесь ведутся едва ли не ежедневно, как только позволяет ситуация. Снова со светом здесь 5,1 тыс. семей. Энергетикам удалось выполнить работы и в других общинах, подвергающихся постоянным и массированным обстрелам. В частности, в Славянской общине возобновлено электроснабжение 4,5 тыс. домохозяйств", – сообщили в ДТЭК.

В Торецкой общине часть жителей была без света более двух недель из-за активных боевых действий и отсутствия возможности отремонтировать электросети.

На сегодняшний день без света остаются 336 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское.

"Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины. Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 161 сутки и восстанавливают оборудование и линии снова и снова, как только это становится возможным", – сообщили в компании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: Донецкая область, война, энергетика, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, ВСУ, обстрелы, война России против Украины
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