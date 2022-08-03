Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 12 тыс. семей в Донецкой области

В Торецкой общине часть жителей была без света более двух недель из-за активных боевых действий Фото: dtek-dem.com.ua

"Больше всего домохозяйств удалось запитать в Торецкой общине – работы здесь ведутся едва ли не ежедневно, как только позволяет ситуация. Снова со светом здесь 5,1 тыс. семей. Энергетикам удалось выполнить работы и в других общинах, подвергающихся постоянным и массированным обстрелам. В частности, в Славянской общине возобновлено электроснабжение 4,5 тыс. домохозяйств", – сообщили в ДТЭК.

В Торецкой общине часть жителей была без света более двух недель из-за активных боевых действий и отсутствия возможности отремонтировать электросети.

На сегодняшний день без света остаются 336 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское.

"Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины. Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 161 сутки и восстанавливают оборудование и линии снова и снова, как только это становится возможным", – сообщили в компании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)