Энергетики ДТЭК в июле возобновили электроснабжение для 478 тыс. семей в зоне боевых действий

"Работы проводились в 590 населенных пунктах Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей. В некоторых городах и селах энергетикам пришлось возвращать свет почти каждый день из-за регулярных ракетных и артиллерийских ударов врага, уничтожающих электросети", – сообщили в компании.

В частности, в Донецкой области энергетики компании вернули свет для 457 тыс. семей в 522 населенных пунктах.

В июле энергетики возобновили поставки света в дома 5 тыс. семей. Работы проводились в 12 населенных пунктах Криворожского и Никопольского районов.

Также в июле трижды ремонтировали электросети после обстрелов в Одесской области. Специалисты вернули электроснабжение для более 3 тыс. семей в семи населенных пунктах области.