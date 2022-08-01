"Смілива гривня". Нацбанк будет собирать монеты для ВСУ

"Мобилизация средств для поддержки Вооруженных сил Украины является одним из приоритетных направлений в работе Национального банка с начала войны", – говорится в сообщении.

Как заявили в НБУ, в течение следующих трех месяцев по всей Украине продлится сбор монет номиналами 10, 50 копеек и 1, 2, 5 и 10 гривен. Все собранные средства будут направлены на нужды ЗСУ.

По данным пресс-службы, сейчас в обращении у граждан более 14 млрд монет на сумму более 5 млрд грн. 28,5 % от общего количества монет – монеты номиналом 10 копеек, 9,3% – 50 копеек. Эти номиналы не часто используются для наличных расчетов и "лежат в копилках или карманах", отметили в Нацбанке.

"Акция "Смілива гривня" – это хороший случай внести свой вклад в победу, даже если он составит всего 10 копеек", – заявили в НБУ.

Принимать монеты будут в отделениях "Ощадбанка" и ПУМБ до 31 октября.

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