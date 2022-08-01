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На благотворительном аукционе "Перемога починається з тебе" собрали 4 млн грн для ВСУ

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Одним из самых дорогих лотов аукциона стали почтовые марки с подписью главнокомандующего ВСУ, автора фразы "Русский военный корабль, иди..." и гендиректора "Укрпошти"
Одним из самых дорогих лотов аукциона стали почтовые марки с подписью главнокомандующего ВСУ, автора фразы "Русский военный корабль, иди..." и гендиректора "Укрпошти"
Фото: пресс-служба фонда "Рідна Оболонь"

В воскресенье, 31 июля, на станции метро "Майдан Незалежності" прошел благотворительный аукцион "Перемога починається з тебе", на котором удалось собрать около 4 млн грн для ВСУ. Вечер-аукцион был организован и проведен при поддержке благотворительного фонда "Рідна Оболонь" Владислава Трубицына и Кирилла Фесика, а также фонда "Синтез Украины". Об этом сообщили 1 августа в пресс-службе фонда "Рідна Оболонь".

На аукционе, в котором приняли участие около 200 бизнесменов, артистов и меценатов, продали более 50 антикварных предметов, редких книг, произведений искусства, трофеев защитников Украины и ряд эксклюзивных лотов. 

Самыми дорогими лотами аукциона стали почтовые марки с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, автора знаменитой фразы "Русский военный корабль, иди..." Романа Грибова и гендиректора "Укрпошти" Игоря Смелянского и пернач казацкого старшины XVII века. Каждый из этих лотов был продан за $21 тыс.

Общая сумма, собранная на аукционе, составила около $100 тыс. (4 млн грн). Деньги переданы конкретным подразделениям Вооруженных сил Украины и территориальной обороны, сообщили организаторы.

Открывая вечер-аукцион, депутат Киевсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын отметил, что на мероприятии, посвященном борьбе Украины против военной агрессии РФ, будут разыграны уникальные лоты, а все привлеченные средства передадут на нужды ВСУ и ТрО.

"Друзья, я благодарен президенту, благодарен нашей украинской армии за то, что я сейчас работаю и могу делать все для того, чтобы приближать нашу победу", – заявил Трубицын.

Глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик отметил, что оружие – это не только танки и HIMARS.

"Искусство – это тоже оружие. У врага нет никаких шансов победить, рассчитывая лишь на преимущество в живой силе и технике, без единения, без мотивации, без ценностей. У нас все это есть. Чтобы ускорить нашу победу, мы сегодня должны объединить оружие художественное с оружием стальным", – заявил Фесик.

В аукционе приняли участие родные героев "Азовстали", которые сейчас находятся в российском плену. Перед участниками аукциона выступила жена бойца "Азова" Дениса Прокопенко, которая призвала не забывать о героях Мариуполя, об их вкладе в украинскую историю и сделать все возможное, чтобы все герои как можно скорее вернулись домой.

Трубицын подчеркнул, что аукцион в очередной раз показал единство и сплоченность украинского общества и готовность делать все необходимое для победы и на фронте, и в тылу.

"Сегодня нам удалось аккумулировать около 4 млн грн, которые пойдут на помощь нашим героям, защищающим Украину с оружием в руках. И это лишь один из эпизодов нашей борьбы. И фонд "Рідна Оболонь", и все присутствующие сегодня на этой станции метро люди каждый день работают для того, чтобы у наших защитников было все необходимое для победы, и будут делать это и дальше. Поэтому мы обязательно победим", – подытожил он.

Теги: аукцион, благотворительность, ВСУ, благотворительный фонд , война России против Украины, Владислав Трубицын, Кирилл Фесик
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