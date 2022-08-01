Военнослужащие Авдеевки получили современную амуницию от компании "Метинвест"

"Помощь от "Метинвеста" поступает в наш город системно с первых дней войны. Компания не только обеспечивает военнослужащих, защищающих Авдеевку, амуницией, но и помогает жителям общины: вместе с сотрудниками АКХЗ мы продолжаем развозить по хранилищам продуктовые наборы в рамках проекта "Спасаем жизнь", передаем печи и котлы для приготовления пищи. Вместе держим оборону на стальном фронте", – отметил заместитель директора по производству Авдеевского коксохимического завода группы "Метинвест" Юрий Кциненко.

На сегодня "Метинвест" уже передал защитникам и сотрудникам инфраструктуры Авдеевки более 1500 единиц амуниции. Также в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь", реализуемого группой "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова, жители Авдеевки и близлежащих сел получили уже 19 000 продовольственных наборов.

На днях защитники Украины получили от группы "Метинвест" очередную партию помощи – 150 дронов марки DJI Mavic 3. Компания также передала 100 автомобилей, которые отправятся на передовую, чтобы помогать военнослужащим в выполнении боевых задач. Они будут доставлять боекомплекты и личный состав, эвакуировать раненых бойцов, перевозить продукты, вещи, материалы и другие важные грузы.

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