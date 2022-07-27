ДТЭК и Фонд Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи жителям Николаевской области

В июле ДТЭК ВИЭ и Фонд Рината Ахметова поставили 4500 пищевых наборов в Коблевскую и Березанскую общины Николаевской области Фото: DTEK Renewables - ДТЕК ВДЕ / Facebook

"ДТЭК ВИЭ вместе с проектом "Спасаем жизнь" продолжают оказывать системную поддержку Николаеву и Николаевской области в эти трудные для Украины времена. В конце июля было доставлено тушеное мясо, сгущенку и крупы. Большая часть партии будет передана малозащищенным слоям населения", – говорится в нем.

В рамках этой поддержки жителям Николаевской области передали почти 4300 банок тушеного мяса весом по 500 граммов каждая, 6000 упаковок сгущенки и 6700 упаковок круп.

В компании подчеркнули, что в июле ДТЭК ВИЭ и Фонд Рината Ахметова поставили 4500 пищевых наборов в Коблевскую и Березанскую общины Николаевской области, а также обеспечили местные больницы медицинскими препаратами согласно запросам общин, передали более 7000 упаковок лекарств из 114 наименований.