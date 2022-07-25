Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ за неделю вернули свет для 58 тыс. семей Донбасса

Всего за прошедшую неделю, с 18-го по 24 июля, специалисты операторов системы распределения восстановили электроснабжение для 66 тыс. семей в 91 населенном пункте Фото: dtek.com

"Только за прошлую неделю энергетики ДТЭК возобновили поставки света для более 58 тыс. жителей области в 80 населенных пунктах Бахмутского, Краматорского и Покровского районов. В значительную часть домов свет приходится возвращать почти каждый день", – сообщили в компании.

В Днепропетровской области также происходят интенсивные обстрелы, поэтому на прошлой неделе энергетикам приходилось пять раз возобновлять работу электросетей Никопольского и Криворожского районов области.

"Всего за неделю энергетики восстановили электроснабжение для почти 6 тыс. семей в девяти населенных пунктах Днепропетровской области", – отметили в ДТЭК.

Также за неделю повреждения получила инфраструктура сетей в Одесской области, специалисты возобновили работу электросетей для почти 2 тыс. жителей области.

Всего за прошедшую неделю, с 18-го по 24 июля, специалисты операторов системы распределения восстановили электроснабжение для 66 тыс. семей в 91 населенном пункте Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей.

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