Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 18 тысяч семей на Донбассе

"В частности, ремонтные бригады "ДТЭК Донецкие электросети" возобновили электроснабжение более 9 тысяч домов Торецкой общины и более 8 тысяч Бахмутской общины", – сообщили в ДТЭК.

Без света остается еще около 326 населенных пунктов Донбасса.

"На проведение восстановительных работ необходимо разрешение военных. Потому что постоянные обстрелы, ракетные и авиаудары могут представлять угрозу жизни или здоровью работников компании. Как только энергетики получают разрешение, сразу же приступают к аварийно-восстановительным работам", – говорится в сообщении.

Кроме того, энергетики компании вернули электроснабжение почти для 3 тысяч жителей Никопольского района Днепропетровской области, пострадавшего от артиллерийских обстрелов накануне.

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