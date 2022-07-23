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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 18 тысяч семей на Донбассе

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На проведение восстановительных работ необходимо разрешение военных
На проведение восстановительных работ необходимо разрешение военных
Фото: dtek-dem.com

За минувшие сутки энергетики ДТЭК Рината Ахметова вместе с военными ВСУ вернули свет для 18 тысяч семей в восьми населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

"В частности, ремонтные бригады "ДТЭК Донецкие электросети" возобновили электроснабжение более 9 тысяч домов Торецкой общины и более 8 тысяч Бахмутской общины", – сообщили в ДТЭК.

Без света остается еще около 326 населенных пунктов Донбасса.

"На проведение восстановительных работ необходимо разрешение военных. Потому что постоянные обстрелы, ракетные и авиаудары могут представлять угрозу жизни или здоровью работников компании. Как только энергетики получают разрешение, сразу же приступают к аварийно-восстановительным работам", – говорится в сообщении.

Кроме того, энергетики компании вернули электроснабжение почти для 3 тысяч жителей Никопольского района Днепропетровской области, пострадавшего от артиллерийских обстрелов накануне.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: война, энергетика, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, ВСУ, обстрелы, война России против Украины
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