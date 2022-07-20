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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет еще для 9 тысяч семей

Энергетики закончили восстановление электросетей в Одесской области, поврежденных в результате обстрела накануне
Энергетики закончили восстановление электросетей в Одесской области, поврежденных в результате обстрела накануне
Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки энергетики ДТЭК при поддержке ВСУ возобновили сети и вернули свет почти 9 тысячам семей в Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях. Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК Рината Ахметова.

Энергетики отремонтировали сети и вернули свет в 17 населенных пунктов Донецкой области. Снова со светом более 7 тысяч домохозяйств в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.

"Из них электроснабжение 3,3 тысячи домохозяйств в Краматорской общине восстановлено менее чем за сутки. Еще 1,6 тысячи семей снова со светом в Бахмутской общине. Энергетики также работали над восстановлением электросетей в Славянской, Авдеевской, Селидовской и Торецкой общинах, подвергающихся постоянным обстрелам. Специалистам энергокомпании удалось восстановить свет для большинства из них менее чем за сутки", – сообщили в компании.

Энергетики закончили восстановление электросетей в Одесской области, поврежденных в результате обстрела накануне. Свет вернули еще около 1000 семей. Также свет появился в 350 домах Криворожского района Днепропетровской области, потерпевшей артиллерийские удары вчера вечером.

Война России против Украины. Главное (обновляется)


Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: война, энергетика, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, ВСУ, обстрелы, война России против Украины
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