Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет еще для 9 тысяч семей

Энергетики отремонтировали сети и вернули свет в 17 населенных пунктов Донецкой области. Снова со светом более 7 тысяч домохозяйств в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.

"Из них электроснабжение 3,3 тысячи домохозяйств в Краматорской общине восстановлено менее чем за сутки. Еще 1,6 тысячи семей снова со светом в Бахмутской общине. Энергетики также работали над восстановлением электросетей в Славянской, Авдеевской, Селидовской и Торецкой общинах, подвергающихся постоянным обстрелам. Специалистам энергокомпании удалось восстановить свет для большинства из них менее чем за сутки", – сообщили в компании.

Энергетики закончили восстановление электросетей в Одесской области, поврежденных в результате обстрела накануне. Свет вернули еще около 1000 семей. Также свет появился в 350 домах Криворожского района Днепропетровской области, потерпевшей артиллерийские удары вчера вечером.

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