"Нафтогазу" стоит предоставить приоритет украинскому газу за гривну перед импортом за валюту – гендиректор ДТЭК

"Этот газ нужен стране, а внутренним производителям нужны средства для инвестиций. Мы предлагаем купить его по рыночным ценам, которые все равно будут ниже цен на импортный газ", – сказал он.
Тимченко подчеркнул, что из денег, потраченных на покупку украинского газа, 30% вернется в бюджет в виде ренты, а еще 10% – в виде других налогов.
Глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко заявлял, что исходя из правительственной задачи накопить в ОЗУ 19 млрд м³ газа, импортировать придется примерно 6 млрд м³, для чего "Нафтогазу" понадобится до $8 млрд. Об этом писало "Интерфакс-Украина".
На фоне массовых забастовок в Норвегии цены на газ в Европе приблизились к отметке в $1800 за 1 м³, писало НВ.