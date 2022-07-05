"Нафтогазу" стоит предоставить приоритет украинскому газу за гривну перед импортом за валюту – гендиректор ДТЭК

"Этот газ нужен стране, а внутренним производителям нужны средства для инвестиций. Мы предлагаем купить его по рыночным ценам, которые все равно будут ниже цен на импортный газ", – сказал он.

Тимченко подчеркнул, что из денег, потраченных на покупку украинского газа, 30% вернется в бюджет в виде ренты, а еще 10% – в виде других налогов.