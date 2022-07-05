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"Нафтогазу" стоит предоставить приоритет украинскому газу за гривну перед импортом за валюту – гендиректор ДТЭК

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Максим Тимченко: Этот газ нужен стране
Максим Тимченко: Этот газ нужен стране
Фото: rbc.ua

Украина должна поддерживать отечественных газодобытчиков и приоритетно покупать украинский газ. Это позволит внутренним производителям получить средства для инвестиций в добычу газа в стране. Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Forbes.

"Этот газ нужен стране, а внутренним производителям нужны средства для инвестиций. Мы предлагаем купить его по рыночным ценам, которые все равно будут ниже цен на импортный газ", – сказал он.

Тимченко подчеркнул, что из денег, потраченных на покупку украинского газа, 30% вернется в бюджет в виде ренты, а еще 10% – в виде других налогов.

Контекст:

Глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко заявлял, что исходя из правительственной задачи накопить в ОЗУ 19 млрд м³ газа, импортировать придется примерно 6 млрд м³, для чего "Нафтогазу" понадобится до $8 млрд. Об этом писало "Интерфакс-Украина".

На фоне массовых забастовок в Норвегии цены на газ в Европе приблизились к отметке в $1800 за 1 м³, писало НВ.

Теги: газ, инвестиции, импорт, НАК Нафтогаз, ДТЭК, Максим Тимченко
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