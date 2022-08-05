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ОБЩЕСТВО

ДТЭК Ахметова передал на ВСУ и гуманитарные цели 0,5 млрд грн

В ДТЭК отметили, что тесно сотрудничают с властью и органами местного самоуправления, чтобы максимально эффективно оказывать помощь защитникам Украины и местным общинам
В ДТЭК отметили, что тесно сотрудничают с властью и органами местного самоуправления, чтобы максимально эффективно оказывать помощь защитникам Украины и местным общинам
Фото: dtek.com

Компания ДТЭК Рината Ахметова с начала полномасштабного вторжения России в Украину направила на поддержку ВСУ, сил территориальной обороны и гуманитарную помощь населению 527 млн грн. Об этом говорится в сообщении компании.

"Среди приоритетных направлений помощи – закупка средств защиты для военных, медикаменты и продуктовые наборы, поддержка вынужденных переселенцев, а также бесплатное предоставление электроэнергии медицинским и военным учреждениям", – сообщили в компании.

ДТЭК передал Вооруженным силам Украины и силам территориальной обороны 175 автомобилей из собственного автопарка. Также украинские защитники получили от компании автомобильное топливо и газовый конденсат, электрогенераторы, рации, планшеты, дроны, бронежилеты, кровоостанавливающие турникеты и все остальное необходимое.

"С первого дня войны ДТЭК обеспечивает военных, больницы и учреждения критической инфраструктуры в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях бесплатной электроэнергией. Общая стоимость этой электроэнергии уже составляет 178 млн грн. В настоящее время бесплатной электроэнергией обеспечено более 100 военных учреждений и учреждений здравоохранения", – сообщили в компании.

В ДТЭК отметили, что тесно сотрудничают с властью и органами местного самоуправления, чтобы максимально эффективно оказывать помощь защитникам Украины и местным общинам.

"Я убежден, что одолеть врага можно только совместными усилиями всей страны. Поэтому с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину компания ДТЭК и ее акционер Ринат Ахметов оказывают всестороннюю помощь нашим защитникам и пострадавшим от войны людям. Мы будем поддерживать военных и население, пока последний оккупант не покинет территорию Украины", – цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

Теги: автомобили, ДТЭК, оборона, помощь, бронежилеты, переселенцы, электроэнергия, благотворительность, ВСУ, война России против Украины, больницы, здравоохранение
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