Энергетики ДТЭК и ВСУ вернули свет для 5 тыс. семей на Донбассе

Энергетики приступают к работам в этих районах, как только получают разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины Фото: grids.dtek.com

В Донецкой области возобновлено электроснабжение в девяти населенных пунктах в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах. Самые сложные направления в Донецкой области – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое и бахмутское. Энергетики приступают к работам в этих районах, как только получают разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

3 августа обстрелам снова подвергся Никопольский район Днепропетровской области, в результате без света осталось почти 4 тыс. домохозяйств. За ночь специалисты по обслуживанию электросетей возобновили поставки электроэнергии для более чем 700 семей.

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