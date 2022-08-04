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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК и ВСУ вернули свет для 5 тыс. семей на Донбассе

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Энергетики приступают к работам в этих районах, как только получают разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины
Энергетики приступают к работам в этих районах, как только получают разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины
Фото: grids.dtek.com

За минувшие сутки энергетики ДТЭК Рината Ахметова совместно с военными ВСУ вернули свет для более чем 5 тыс. семей в зоне боевых действий Донецкой области. Об этом говорится в сообщении компании.

В Донецкой области возобновлено электроснабжение в девяти населенных пунктах в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах. Самые сложные направления в Донецкой области – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое и бахмутское. Энергетики приступают к работам в этих районах, как только получают разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

3 августа обстрелам снова подвергся Никопольский район Днепропетровской области, в результате без света осталось почти 4 тыс. домохозяйств. За ночь специалисты по обслуживанию электросетей возобновили поставки электроэнергии для более чем 700 семей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: война, энергетика, ДТЭК, электроэнергия, электроснабжение, ремонт, обстрелы, война России против Украины
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