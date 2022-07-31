ДТЭК и Фонд Рината Ахметова передали 2 тысячи продуктовых наборов пострадавшим от войны жителям Зеленодольска

Почти 2 тысячи продуктовых наборов предназначены для детей из многодетных и малообеспеченных семей, пострадавших в результате российской агрессии, наиболее социально незащищенным слоям населения, а также потерявшим работу во время войны. В наборы входят самые необходимые продукты питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Для нужд жителей Зеленодольска Фонд Рината Ахметова и "ДТЭК Энерго" поставили 12 тонн гуманитарной помощи. Всего с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины. Предприятия Ахметова, его благотворительный фонд и ФК "Шахтер" передали в помощь ВСУ и на гуманитарные программы 2,7 млрд грн.