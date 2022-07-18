ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

За неделю энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 93 тыс. семей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В значительную часть домов свет приходится возвращать почти каждый день
В значительную часть домов свет приходится возвращать почти каждый день
Фото: grids.dtek.com

За прошедшую неделю энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 93 тыс. семей, оставшимся без электроснабжения из-за обстрелов российских оккупантов в Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом сообщили в компании 18 июля.

В Донецкой области электромонтеры возобновили электроснабжение более чем 88 тыс. потребителей в 120 населенных пунктах Бахмутского, Краматорского и Покровского районов.

"В значительную часть домов свет приходится возвращать почти каждый день из-за массированных артиллерийских и авиаобстрелов", – сообщили в ДТЭК.

Регулярным обстрелам и разрушению электроинфраструктуры подвергается также Днепропетровская область, отмечают в компании. На прошлой неделе энергетикам приходилось пять раз возобновлять работу электросетей Никопольского района. Всего за неделю энергетики возобновили электроснабжение для 4,5 тыс. семей в 20 населенных пунктах Днепропетровской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: Донецкая область, энергетика, Днепропетровская область, ДТЭК, электроснабжение, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, разрушения
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Скоро испражняться начнут". Гордон ответил пропагандисту, пожаловавшемуся на презрение к россиянам в Европе
"Скоро испражняться начнут". Гордон ответил пропагандисту, пожаловавшемуся на презрение к россиянам в Европе
  "Ощущаю запах испортившегося русского духа – настоящий вкус щей". Клопотенко помыл ноги в кастрюле со щами. Видео
  "Ощущаю запах испортившегося русского духа – настоящий вкус щей". Клопотенко помыл ноги в кастрюле со щами. Видео
Ассоциация семей защитников "Азовстали" объявила сбор детских рисунков для героев, которые возвращаются домой из плена
Ассоциация семей защитников "Азовстали" объявила сбор детских рисунков для героев, которые возвращаются домой из плена
"К сожалению, такова правда РФ". Ким показал разницу между российскими и украинскими военными
"К сожалению, такова правда РФ". Ким показал разницу между российскими и украинскими военными
"Богиня земледелия". 40-летняя Мейхер снялась в топе с прозрачной вставкой в зоне декольте
"Богиня земледелия". 40-летняя Мейхер снялась в топе с прозрачной вставкой в зоне декольте
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз
  "Мы будем стоять до последнего. Лично я буду". 23-летняя украинская защитница Татьяна Чубар рассказала, как пошла служить на фронт
  "Мы будем стоять до последнего. Лично я буду". 23-летняя украинская защитница Татьяна Чубар рассказала, как пошла служить на фронт
"Миссис Аффлек". Лопес свой первый пост в статусе жены подписала новой фамилией
"Миссис Аффлек". Лопес свой первый пост в статусе жены подписала новой фамилией
"Выбросить не смогла". Мозговая рассказала о неожиданной находке, напомнившей ей об отце
"Выбросить не смогла". Мозговая рассказала о неожиданной находке, напомнившей ей об отце
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали
На фронте погиб украинский ведущий Карим Гуламов
На фронте погиб украинский ведущий Карим Гуламов
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео
Квиткова заявила, что выезжает из Украины
Квиткова заявила, что выезжает из Украины
Названы победители премии YUNA 2022. Статуэтки лауреатов будут проданы на благотворительном аукционе
Названы победители премии YUNA 2022. Статуэтки лауреатов будут проданы на благотворительном аукционе
Лопес тайно вышла замуж за Аффлека. Фото
Лопес тайно вышла замуж за Аффлека. Фото
"Врагу не удастся ни запугать нас, ни отобрать будущее". Винничанка, чей дом разрушила российская ракета, не стала отменять свадьбу
"Врагу не удастся ни запугать нас, ни отобрать будущее". Винничанка, чей дом разрушила российская ракета, не стала отменять свадьбу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сложился образ, что я семейный человек и вообще не трахаюсь". Dantes рассказал, как в сети отреагировали на его расставание с Дорофеевой (157638)
2
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом (129964)
3
"Не можу мовчати". Билык переписала слова песни "Мовчати". Теперь она не о любви, а о войне (46980)
4
"Люди из другой реальности", "В данной ситуации выставлять такие фото – странно". Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Лазурном берегу (46011)
5
Российский режиссер Качанов: У Павла Деревянко был образ Иванушки-дурачка, которому он полностью соответствовал (42771) G
6
"Лиза – это ее жизнь. Я не знаю, как пережить такое горе". Бабушка погибшей в центре Винницы девочки рассказала о состоянии ее матери (27563)
7
"Солнышки, мы вас защищаем". Залужный обратился к детям Николаева и подписал марки с кораблем для благотворительного аукциона. Видео (19501)
8
Трасс в первом раунде выборов лидера Консервативной партии повторила образ Тэтчер (16413)
 
 
 
 