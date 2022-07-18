За неделю энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 93 тыс. семей

В значительную часть домов свет приходится возвращать почти каждый день Фото: grids.dtek.com

В Донецкой области электромонтеры возобновили электроснабжение более чем 88 тыс. потребителей в 120 населенных пунктах Бахмутского, Краматорского и Покровского районов.

"В значительную часть домов свет приходится возвращать почти каждый день из-за массированных артиллерийских и авиаобстрелов", – сообщили в ДТЭК.

Регулярным обстрелам и разрушению электроинфраструктуры подвергается также Днепропетровская область, отмечают в компании. На прошлой неделе энергетикам приходилось пять раз возобновлять работу электросетей Никопольского района. Всего за неделю энергетики возобновили электроснабжение для 4,5 тыс. семей в 20 населенных пунктах Днепропетровской области.

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