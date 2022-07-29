Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет в 58 тыс. домов Донецкой области

Аварийные бригады энергетиков смогли восстановить электроснабжение для жителей 40 населенных пунктов Донецкой области. Снова со светом 58 тыс. домохозяйств в Бахмутском, Краматорском и Покровском районах.

"Больше всего обновлений – в Бахмутской общине, где из-за обстрелов значительные повреждения испытала инфраструктура электросетей. Здесь энергетикам удалось менее чем за сутки вернуть свет в дома 47 тыс. семей. Удалось специалистам энергокомпании наладить электроснабжение и для 9,3 тыс. семей Торецкой общины. Кроме того, энергетики выполнили ряд ремонтов сетей в Селидовской, Марьинской и Константиновской общинах", – сообщили в ДТЭК.

Без света пока остаются 334 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское.

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