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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Покровске, ранены пять человек – мэр

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В результате обстрела повреждено железнодорожное полотно
В результате обстрела повреждено железнодорожное полотно
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Покровске Донецкой области. Об этом 29 июля в Telegram заявил мэр города Руслан Требушкин.

"28 июля около 22.00 жители Покровска услышали мощный взрыв. По информации ГСЧС, под обстрел попал железнодорожный вокзал и близлежащая территория", – написал Требушкин.

По его словам, в результате обстрела ранения получили пять мирных жителей.

Также повреждено железнодорожное полотно и перебита линия электросети над путями.

Помимо этого, повреждено здание железнодорожного вокзала и несколько жилых домов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, раненые, обстрелы, война России против Украины, Покровск, Руслан Требушкин, российские оккупанты
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