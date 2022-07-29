Российские оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Покровске, ранены пять человек – мэр

"28 июля около 22.00 жители Покровска услышали мощный взрыв. По информации ГСЧС, под обстрел попал железнодорожный вокзал и близлежащая территория", – написал Требушкин.

По его словам, в результате обстрела ранения получили пять мирных жителей.

Также повреждено железнодорожное полотно и перебита линия электросети над путями.

Помимо этого, повреждено здание железнодорожного вокзала и несколько жилых домов.

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