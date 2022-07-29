Российские оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Покровске, ранены пять человек – мэр

"28 июля около 22.00 жители Покровска услышали мощный взрыв. По информации ГСЧС, под обстрел попал железнодорожный вокзал и близлежащая территория", – написал Требушкин.
По его словам, в результате обстрела ранения получили пять мирных жителей.
Также повреждено железнодорожное полотно и перебита линия электросети над путями.
Помимо этого, повреждено здание железнодорожного вокзала и несколько жилых домов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.