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ОБЩЕСТВО

Ахметов передал на помощь ВСУ и гуманитарные программы 3 млрд грн

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В компании рассказали о помощи ВСУ и гражданским
В компании рассказали о помощи ВСУ и гражданским
Фото: skm.com.ua

Предприятия СКМ, Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" с начала войны передали на нужды Вооруженных сил Украины и гуманитарные программы 3 млрд грн. Об этом говорится в сообщении СКМ.

"ВСУ, Нацгвардия, Нацполиция и другие силовые подразделения стабильно получают от бизнесов СКМ амуницию, автомобили, дроны, специальные технические средства (тепловизоры, дальномеры, камеры и т.п.), фортификационные сооружения, одежду и обувь, аптечки и турникеты, рации, горючее и другие необходимые им вещи", – сообщили в компании.

В июле "Метинвест" Ахметова передал ВСУ 100 автомобилей и 150 дронов. ДТЭК ВИЭ оборудовал одну из воинских частей автономной системой электропитания и отопления, работающей на солнечной электроэнергии. А ФК "Шахтер" передал МВД Украины 750 касок и 1500 аптечек.

"Фонд Рината Ахметова передал для жителей Украины более 600 тысяч единиц медикаментов и более 60 тысяч гемоконтейнеров. Также жителям Украины постоянно передаются наборы с пищевыми продуктами", – сообщили в СКМ.

Также Фонд занимается наполнением музея "Голоса мирных" – крупнейшего архива свидетельств украинцев о событиях войны с Россией. Собрано уже более 30 тысяч историй людей, пострадавших от действий оккупантов.

"Поддержка мирных жителей, особенно в прифронтовых зонах, социально незащищенных категорий населения, вынужденных переселенцев является одним из приоритетных направлений помощи. Пищевые продукты, предметы первой необходимости (одежда, бытовые вещи и др.), лекарства – все это систематически передается людям на места. Чтобы помощь была максимально эффективной, ее направления и объемы определяются в координации с центральной и местной властью", – сообщили в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что прилагаются усилия, чтобы помочь вернуться к нормальной жизни эвакуированным сотрудникам – ведется расселение, создаются курсы для переподготовки персонала, открываются новые рабочие места. Тысячи вынужденных переселенцев уже получили новую работу в бизнесах СКМ, отмечается в сообщении.

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