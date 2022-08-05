Ахметов передал на помощь ВСУ и гуманитарные программы 3 млрд грн

"ВСУ, Нацгвардия, Нацполиция и другие силовые подразделения стабильно получают от бизнесов СКМ амуницию, автомобили, дроны, специальные технические средства (тепловизоры, дальномеры, камеры и т.п.), фортификационные сооружения, одежду и обувь, аптечки и турникеты, рации, горючее и другие необходимые им вещи", – сообщили в компании.

В июле "Метинвест" Ахметова передал ВСУ 100 автомобилей и 150 дронов. ДТЭК ВИЭ оборудовал одну из воинских частей автономной системой электропитания и отопления, работающей на солнечной электроэнергии. А ФК "Шахтер" передал МВД Украины 750 касок и 1500 аптечек.

"Фонд Рината Ахметова передал для жителей Украины более 600 тысяч единиц медикаментов и более 60 тысяч гемоконтейнеров. Также жителям Украины постоянно передаются наборы с пищевыми продуктами", – сообщили в СКМ.



Также Фонд занимается наполнением музея "Голоса мирных" – крупнейшего архива свидетельств украинцев о событиях войны с Россией. Собрано уже более 30 тысяч историй людей, пострадавших от действий оккупантов.



"Поддержка мирных жителей, особенно в прифронтовых зонах, социально незащищенных категорий населения, вынужденных переселенцев является одним из приоритетных направлений помощи. Пищевые продукты, предметы первой необходимости (одежда, бытовые вещи и др.), лекарства – все это систематически передается людям на места. Чтобы помощь была максимально эффективной, ее направления и объемы определяются в координации с центральной и местной властью", – сообщили в компании.



В пресс-службе подчеркнули, что прилагаются усилия, чтобы помочь вернуться к нормальной жизни эвакуированным сотрудникам – ведется расселение, создаются курсы для переподготовки персонала, открываются новые рабочие места. Тысячи вынужденных переселенцев уже получили новую работу в бизнесах СКМ, отмечается в сообщении.