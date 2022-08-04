Бульвар Шоубиз
 
04 августа, 2022
 
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"Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи". Осборн анонсировал премьеру нового альбома в цветах украинского флага

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Стоимость нового альбома Осборна составляет $37,98. Вырученные деньги музыкант передаст на благотворительность
Стоимость нового альбома Осборна составляет $37,98. Вырученные деньги музыкант передаст на благотворительность
Фото: ЕРА

Британский рок-музыкант Оззи Осборн анонсировал премьеру нового альбома под названием Patient Number 9 в поддержку Украины. Об этом 3 августа сообщается на странице музыканта в Twitter.

Премьера 13-го студийного альбома Осборна запланирована на 9 сентября. На обложке альбома изображен портрет музыканта на фоне желто-синего круга. Вырученные от продажи деньги артист направит на благотворительность.

Альбом уже доступен для предзаказа на музыкальной цифровой платформе Spotify. Его стоимость составляет $37,98. 

"Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи", – говорится в описании альбома. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оззи Осборн родился в 1948 году в Бирмингеме. В 1968-м вместе с Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом он основал группу Black Sabbath, оказавшую значительное влияние на формирование хеви-метала и хард-рока. В 1977-м Осборн покинул группу и начал сольную карьеру.

Теги: благотворительность, война России против Украины, Оззи Осборн
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