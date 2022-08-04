"Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи". Осборн анонсировал премьеру нового альбома в цветах украинского флага

Премьера 13-го студийного альбома Осборна запланирована на 9 сентября. На обложке альбома изображен портрет музыканта на фоне желто-синего круга. Вырученные от продажи деньги артист направит на благотворительность.
Альбом уже доступен для предзаказа на музыкальной цифровой платформе Spotify. Его стоимость составляет $37,98.
"Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи", – говорится в описании альбома.
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Оззи Осборн родился в 1948 году в Бирмингеме. В 1968-м вместе с Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом он основал группу Black Sabbath, оказавшую значительное влияние на формирование хеви-метала и хард-рока. В 1977-м Осборн покинул группу и начал сольную карьеру.