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13 июня, 2022
 
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73-летнего Оззи Осборна прооперировали в Лос-Анджелесе

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В 2019 году Осборну диагностировали болезнь Паркинсона
В 2019 году Осборну диагностировали болезнь Паркинсона
Фото: ozzyosbourne / Instagram

73-летний британский музыкант Оззи Осборн 13 июня перенес операцию, которая связана с диагностированной у него болезнью Паркинсона О хирургическом вмешательстве сообщила его супруга Шэрон Осборн в своем шоу The Talk on TalkTV, которое выходит в эфире британского канала, пишет Daily Mail.

По словам Шэрон Осборн, операция была запланирована еще до пандемии коронавируса и должна определить качество дальнейшей жизни музыканта. Осборна прооперировали в одной из клиник Лос-Анджелеса.

Контекст:

Оззи Осборн родился в 1948 году в Бирмингеме. В 1968-м вместе с Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом основал группу Black Sabbath, оказавшую значительное влияние на формирование хеви-метала и хард-рока. В 1977-м покинул группу и начал сольную карьеру.

В мире продано более 100 млн записей Осборна (как в составе Black Sabbath, так и сольных альбомов).

В январе 2020 года артист признался, что в 2019 году ему диагностировали болезнь Паркинсона. В конце февраля музыкант отменил запланированный на май гастрольный тур No More Tours 2 по Северной Америке из-за необходимости пройти длительный курс лечения.

Теги: хирургия, Лос-Анджелес, болезнь, Оззи Осборн, Шэрон Осборн, операция, коронавирус
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