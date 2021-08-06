"Чертова легенда". 72-летний Оззи Осборн взобрался на спинку дивана в шапке викинга. Поклонники надеются, что он пишет новый альбом

Знаменитость позирует в кадре в шортах, черной футболке с черепом и в шапке викинга. В руках он держит трость.

"В студии", – подписал он фото.

"Чертова легенда", – отреагировали поклонники.

"О, черт возьми, будет новый альбом?" – предположили фолловеры.

"Скоро новый альбом?" – интересуются подписчики.

Контекст:

Оззи Осборн родился в 1948 году в Бирмингеме. В 1968-м вместе с Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом основал группу Black Sabbath, оказавшую значительное влияние на формирование хеви-метала и хард-рока. В 1977-м покинул группу и начал сольную карьеру.

В мире продано более 100 млн записей Осборна (как в составе Black Sabbath, так и сольных альбомов).

В январе 2020 года артист признался, что в 2019 году ему диагностировали болезнь Паркинсона. В конце февраля музыкант отменил запланированный на май гастрольный тур No more tours 2 по Северной Америке из-за необходимости пройти длительный курс лечения.