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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Волонтер прошел пешком от Киева до Запорожья и собрал миллион гривен для ВСУ

Целик в благотворительных целях прошел около 500 км через шесть областей Украины
Целик в благотворительных целях прошел около 500 км через шесть областей Украины
Фото: zhrekich / Instagram

Киевский волонтер Евгений Целик прошел пешком от Киева до Запорожья более 500 км, чтобы собрать деньги для Вооруженных Сил Украины. Об этом в Facebook сообщил 31 июля вр. и.о. мэра Запорожья, депутат городского совета от партии ".слуга народа" Анатолий Куртев.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Целик, ранее работавший официантом в одном из киевских кафе, стал активно заниматься волонтерской деятельностью, пишет Куртев.

"Через несколько месяцев он поставил перед собой амбициозную цель: пройти пешком из Киева в Запорожье и собрать таким образом миллион гривен для нужд Вооруженных сил Украины. Женя отправился в путь утром 7 июля, имея при себе 15-килограммовый рюкзак с туристическим снаряжением и палаткой", – рассказал вр. и.о. мэра Запорожья.

По его словам, Целик пешком прошел через полусотню населенных пунктов в шести областях страны.

"В первые дни Женя проходил по 25-30 км. Ночью он либо раскладывал палатку где-нибудь в лесополосе, либо останавливался у неравнодушных людей. Многие давали ему убежище и продовольствие в путь. И вот... через 24 дня путешествия, Женя уже был в Запорожье", – написал Куртев.

Он добавил, что за время путешествия волонтеру, который параллельно объявил сбор средств, удалось собрать почти 950 тыс. грн.

https://www.facebook.com/anatoliikurtiev/posts/pfbid0eKrzShuzj6TVFXbHwW5JufdzNSWfHBiR91VzPiSpG6aP1FvabxwBZ2E8KjFfZ3fhl

Сам Целик в Instagram 1 августа подвел итоги похода и отметил, что миллион гривен все-таки собран.

"Господа, вы набросали миллион. Спасибо за огромное доверие, поход Киев-Запорожье завершен. Это еще одна история о единстве, силе воли и отсутствии невозможного. И для обыкновенного киевского фица это мощная история", – написал он.

Отчеты о пожертвованиях волонтер пообещал выложить позднее, но заверил, что собранные деньги уже "начали работать на разных фронтах".

Теги: Киев, Запорожье, пожертвование, волонтер, благотворительность, волонтеры, деньги, путешествия, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, поход
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