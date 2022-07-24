В НБУ утверждают, что деятельности волонтеров не угрожают новые лимиты на валютные операции за границей

В НБУ напомнили, что с 21 июля регулятор установил ежемесячный лимит для расчетов за рубежом по всем гривневым картам клиента, открытым в одном банке, в размере 100 тыс. грн (в эквиваленте).

"Действительно ли волонтеры – физические лица лишатся возможности покупать товары за границей стоимостью более 100 тыс. грн? Нет. Национальный банк, учитывая запросы волонтеров, еще в начале апреля ввел послабление для них. Так, физические лица могут покупать и перечислять иностранную валюту на покупку товаров оборонного назначения за границей в пределах ежемесячного лимита в размере 400 тыс. грн в эквиваленте. К таким товарам относятся большинство из поставляемых волонтерами: бронежилеты, каски, шлемы, приборы для наблюдения, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы, средства для оказания медицинской помощи и другое", – говорится в сообщении.

Также в НБУ отметили, что не устанавливали никаких ограничений на перечисление валюты со счетов благотворительных фондов или других юридических лиц с целью закупки каких-либо товаров для волонтерской помощи.

"Национальный банк Украины всегда поддерживал волонтерское движение и готов к диалогу. Если волонтерские организации нуждаются в поддержке в решении любых вопросов, мы тщательно изучаем эти предложения", – сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.