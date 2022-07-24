ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В НБУ утверждают, что деятельности волонтеров не угрожают новые лимиты на валютные операции за границей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
НБУ ввел новые ограничения 21 июля
НБУ ввел новые ограничения 21 июля
Фото: bank.gov.ua

Установление Нацбанком Украины лимита в 100 тыс. грн для расчетов с гривневых карт за рубежом не повлияет на возможности волонтеров делать закупки за границей. Об этом пресс-служба НБУ сообщила в Facebook 21 июля.

В НБУ напомнили, что с 21 июля регулятор установил ежемесячный лимит для расчетов за рубежом по всем гривневым картам клиента, открытым в одном банке, в размере 100 тыс. грн (в эквиваленте).

"Действительно ли волонтеры – физические лица лишатся возможности покупать товары за границей стоимостью более 100 тыс. грн? Нет. Национальный банк, учитывая запросы волонтеров, еще в начале апреля ввел послабление для них. Так, физические лица могут покупать и перечислять иностранную валюту на покупку товаров оборонного назначения за границей в пределах ежемесячного лимита в размере 400 тыс. грн в эквиваленте. К таким товарам относятся большинство из поставляемых волонтерами: бронежилеты, каски, шлемы, приборы для наблюдения, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы, средства для оказания медицинской помощи и другое", – говорится в сообщении.

Также в НБУ отметили, что не устанавливали никаких ограничений на перечисление валюты со счетов благотворительных фондов или других юридических лиц с целью закупки каких-либо товаров для волонтерской помощи.

"Национальный банк Украины всегда поддерживал волонтерское движение и готов к диалогу. Если волонтерские организации нуждаются в поддержке в решении любых вопросов, мы тщательно изучаем эти предложения", – сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/pfbid0gzVuGrwfDotc1YUJhvqj3fde9T6XmaTurh66Wmq3A3d5bvSj1fa4i5SUSKK92dipl

Контекст:

Украинский активист Сергей Стерненко заявлял, что из-за установления НБУ лимитов может пострадать волонтерское движение, в частности физические лица – волонтеры. Стерненко также сообщил, что хотел купить коптер Dji Matrice 30 стоимостью более 500 тыс. грн. "Приобрести его я не смог, потому что действуют новые лимиты НБУ. И это только начало. Вскоре большинство волонтеров страны не смогут покупать все, что необходимо для нашей обороны", – заявил он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НБУ, волонтер, волонтеры, Нацбанк, война России против Украины, Сергей Стерненко, Кирилл Шевченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Свитолина призвала поддержать сбор средств на автомобили скорой помощи, который объявила первая леди Украины Зеленская
Свитолина призвала поддержать сбор средств на автомобили скорой помощи, который объявила первая леди Украины Зеленская
  "Чтобы никто не догадался, парик надевала". Муж Писанки рассказал, почему она скрывала свой диагноз
  "Чтобы никто не догадался, парик надевала". Муж Писанки рассказал, почему она скрывала свой диагноз
Plus size модель Грэм показала яркий пляжный образ. Фото
Plus size модель Грэм показала яркий пляжный образ. Фото
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео
"Чтобы обезопасить всех, давай напишем: "Дети". Билык поделилась историей сотрудницы драмтеатра из Мариуполя
"Чтобы обезопасить всех, давай напишем: "Дети". Билык поделилась историей сотрудницы драмтеатра из Мариуполя
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку насыпают оккупантам. Видео
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку насыпают оккупантам. Видео
  "Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны
  "Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны
"Передам деньги ребенку, болеющему чем-то подобным тому, что было у Руси". Муж Писанки объявил сбор средств
"Передам деньги ребенку, болеющему чем-то подобным тому, что было у Руси". Муж Писанки объявил сбор средств
"С тобой нет времени, оно просто не существует". Литковская показала объятия с Данилюком
"С тобой нет времени, оно просто не существует". Литковская показала объятия с Данилюком
"Для этого не нужно быть состоятельным человеком". Эсхакзай рассказала, как ее семья помогла переселенцам из Харьковской области
"Для этого не нужно быть состоятельным человеком". Эсхакзай рассказала, как ее семья помогла переселенцам из Харьковской области
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала, как сейчас выглядит
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала, как сейчас выглядит
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
Бадоев рассказал о чувствах к дочери, с которой встретился впервые после начала войны
Бадоев рассказал о чувствах к дочери, с которой встретился впервые после начала войны
"Как же он похож на своего папу". Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Джорджа
"Как же он похож на своего папу". Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Джорджа
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон (365423)
2
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию (132432)
3
"Мы с ней были удивлены". Зеленская рассказала, как вышло, что они с женой Байдена появились на встрече в туфлях цветов украинского флага (90625)
4
"Просто настолько, что проще не бывает". Мозговая рассказала, как вкусно приготовить молодой картофель (41992)
5
"Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны (26424)
6
Зеленская о визите в США: Казалось, смогу расслабиться. Но все наоборот. У меня стоит приложение о тревогах. Я слышала ее здесь несколько раз (24097)
7
Тина Кароль в спортивном костюме снялась, сидя на чемодане. Фото (23648)
8
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку насыпают оккупантам. Видео (23557)
 
 
 
 