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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ДТЭК Ахметова передал защитникам Украины 175 автомобилей

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Большую часть транспорта ДТЭК передал в распоряжение военных в первые недели войны
Большую часть транспорта ДТЭК передал в распоряжение военных в первые недели войны
Фото: пресс-служба ДТЭК

Компания ДТЭК Рината Ахметова с начала полномасштабного вторжения России в Украину передала Вооруженным силам Украины и Силам территориальной обороны 175 автомобилей из собственного автопарка. Об этом сообщил в Facebook исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Уже 175 автомобилей передали предприятия группы ДТЭК Вооруженным силам Украины и Силам территориальной обороны. Львиная часть транспорта поступила в распоряжение военных в первые недели войны", – написал он.

Сахарук подчеркнул, что ВСУ и терробороне были переданы внедорожники, микроавтобусы и спецтранспорт, помогающие военным выполнять боевые задания и защищать население.

Он добавил, что ДТЭК находится в постоянном контакте с местными военными администрациями и общинами, чтобы компания могла максимально эффективно оказывать свою помощь.

https://www.facebook.com/sakharukdv/posts/pfbid02EG3whY9LCWNehQXW5r8E32T4R1q8d872bNiU11fKSfuyLBf9durT5qZcFK1JNerWl

Контекст:

Компания ДТЭК Рината Ахметова с начала полномасштабного вторжения России в Украину направила на поддержку ВСУ, Сил территориальной обороны и гуманитарную помощь населению 527 млн грн.

В целом предприятия Рината Ахметова, его благотворительный фонд и ФК "Шахтер" передали на помощь ВСУ и гуманитарные цели 3 млрд грн.

Теги: автомобили, ДТЭК, помощь, ВСУ, благотворительный фонд , Дмитрий Сахарук
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