ДТЭК Ахметова передал защитникам Украины 175 автомобилей

"Уже 175 автомобилей передали предприятия группы ДТЭК Вооруженным силам Украины и Силам территориальной обороны. Львиная часть транспорта поступила в распоряжение военных в первые недели войны", – написал он.
Сахарук подчеркнул, что ВСУ и терробороне были переданы внедорожники, микроавтобусы и спецтранспорт, помогающие военным выполнять боевые задания и защищать население.
Он добавил, что ДТЭК находится в постоянном контакте с местными военными администрациями и общинами, чтобы компания могла максимально эффективно оказывать свою помощь.
Компания ДТЭК Рината Ахметова с начала полномасштабного вторжения России в Украину направила на поддержку ВСУ, Сил территориальной обороны и гуманитарную помощь населению 527 млн грн.
В целом предприятия Рината Ахметова, его благотворительный фонд и ФК "Шахтер" передали на помощь ВСУ и гуманитарные цели 3 млрд грн.