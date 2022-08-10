ДТЭК Ахметова передал защитникам Украины 175 автомобилей

Большую часть транспорта ДТЭК передал в распоряжение военных в первые недели войны Фото: пресс-служба ДТЭК

"Уже 175 автомобилей передали предприятия группы ДТЭК Вооруженным силам Украины и Силам территориальной обороны. Львиная часть транспорта поступила в распоряжение военных в первые недели войны", – написал он.

Сахарук подчеркнул, что ВСУ и терробороне были переданы внедорожники, микроавтобусы и спецтранспорт, помогающие военным выполнять боевые задания и защищать население.

Он добавил, что ДТЭК находится в постоянном контакте с местными военными администрациями и общинами, чтобы компания могла максимально эффективно оказывать свою помощь.